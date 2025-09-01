평창군, 스윙 어게인' 평창 군민 위한 무대 오른다

공연예술 유통지원사업 일환

17일 문화예술회관서 개최

강원특별자치도 평창군은 지역 주민의 문화 향유 기회 확대와 공연예술 접근성 강화를 위해 오는 17일 오후 7시 평창군 문화예술회관 대공연장에서 현대무용 공연 '스윙 어게인(Swing Again)'을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 공연은 문화체육관광부 산하 (재)예술경영지원센터의 '2025 공연예술 지역 유통지원사업' 공모에 선정되어 추진되는 사업으로, 국내 대표 안무가인 안성수 예술감독이 이끄는 '안성수픽업그룹'이 출연한다. 무대에는 총 9명의 무용수와 해설자가 올라 약 60분간 공연을 선보인다.

스윙 어게인은 2018년 국립현대무용단의 히트작 스윙을 업그레이드한 리메이크 작품으로, 재즈와 스윙 음악의 흥겨운 리듬에 디스코, 라틴 등 대중적인 안무를 결합한 무용극이다. 특히 스웨덴 재즈밴드 'Gentlemen & Gangsters'의 경쾌한 선율과 관객 친화적 해설이 어우러져 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 무대를 선사할 예정이다.

공연 음악에는 'All of Me」, 「Lime House Blues', 'Sing Sing Sing' 등 고전 재즈 명곡은 물론 'I'm Your Boogie Man'(KC & The Sunshine Band), 'It's Tricky'(Run DMC) 등 시대를 아우르는 다양한 곡이 포함되어 관객들의 오감을 만족시킬 것으로 기대된다.

관람을 원하는 군민은 사전 온라인 예매(NOL 인터파크)를 통해 입장권을 신청할 수 있으며, 7세 이상이면 누구나 관람할 수 있다.

박용호 군 문화예술과장은 "이번 스윙 어게인 공연은 지역 공연장에서도 수준 높은 창작무용을 경험할 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 장르의 공연을 통해 군민의 문화적 감수성과 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>