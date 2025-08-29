인투셀, 자체 파이프라인 'ITC-6146RO' 임상 1상 IND 제출

ADC(항체-약물 접합체) 플랫폼 전문기업 인투셀 인투셀 287840 | 코스닥 증권정보 현재가 30,450 전일대비 1,700 등락률 +5.91% 거래량 776,021 전일가 28,750 2025.08.29 15:25 기준 관련기사 [특징주]인투셀, 특허 문제로 시끄러울 때 저가 매수 기회 [특징주]인투셀, 기술이전 계약 해지에 급락…신저가[상장 VC 대해부]⑧에이티넘인베스트, 메가펀드로 유니콘 장기 육성 전 종목 시세 보기 close 은 자체 개발 파이프라인인 ITC-6146RO의 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획(IND)을 한국식품의약품안전처(MFDS)에 제출했다고 29일 밝혔다.

IND 승인이 완료되면 인투셀은 기존 표준 치료에 실패한 진행성 또는 전이성 암 환자를 대상으로 안전성과 내약성, 약동학적 특성 및 초기 항종양 효과를 평가하는 임상 1상을 진행할 예정이다.

ITC-6146RO는 B7-H3를 타깃으로 하는 ADC 신약후보물질이다. 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC)과 비소세포폐암(NSCLC), 삼중음성유방암(TNBC) 등에서 높은 발현이 보고돼 있다.

이번 후보물질에는 인투셀이 자체 개발한 차세대 플랫폼 기술 OHPAS(링커), PMT(Payload Modification Technology)와 함께 듀오카마이신(Duocarmycin) 계열 고효능 약물이 적용됐다.

회사 관계자는 "전임상에서 우수한 효능과 안전성을 입증했다"며 "기존 기술 기반 ADC 대비 면역세포 독성에서도 우수한 결과를 확보했다"고 설명했다.

B7-H3는 아직 승인된 ADC 신약이 없는 영역이다. 다수 경쟁사가 켐토테킨 계열 약물을 활용하는 것과 달리 인투셀은 듀오카마이신(Duocarmycin) 계열을 적용해 차별화를 시도하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>