인투셀, ADC 신약 'ITC-6146RO' 글로벌 임상 1상 본격화





차세대 항체-약물접합체(ADC) 플랫폼 기업 인투셀 인투셀 close 증권정보 287840 KOSDAQ 현재가 44,750 전일대비 1,700 등락률 +3.95% 거래량 41,581 전일가 43,050 2026.03.24 13:29 기준 관련기사 인투셀, 고형암 치료제 美 FDA 이어 식약처 IND 승인 인투셀, 고형암 치료제 'ITC-6146RO' 미국 FDA IND 승인 인투셀, 글로벌 CDMO와 차세대 ADC 생산과 기술 수출 MOU 전 종목 시세 보기 이 자사 ADC 신약 후보물질 'ITC-6146RO'의 임상 1상 시험에서 첫 환자 투여를 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다. 이번 첫 환자 투여를 기점으로 인투셀은 연구개발 중심의 바이오텍에서 임상 단계 기업으로 도약하며 글로벌 시장 진출에도 속도를 낼 전망이다.

임상 1상은 기존 표준 치료에 반응하지 않거나 내성이 발생한 고형암 환자를 대상으로 진행된다. 다기관, 공개 방식으로 수행되며 용량 증량 단계에서 안전성과 내약성을 확인한 뒤 적정 용량을 설정하여 초기 항암 효과를 집중적으로 평가할 계획이다.

ITC-6146RO는 다양한 고형암에서 높은 발현을 보이는 'B7-H3'를 표적으로 하는 ADC 후보물질이다. B7-H3는 정상 조직에서는 발현이 제한적인 반면 암세포에서는 과발현되는 특성이있어 종양 선택성을 높일 수 있는 차세대 표적 항원으로 주목받고 있다. 해당 후보물질은 세포독성 페이로드를 결합해 암세포를 선택적으로 공격하도록 설계됐다.

특히 이번 후보물질에는 인투셀의 독자 ADC 플랫폼 기술인 '오파스(OHPAS)'와 '선택성 증가기술(PMT)'이 적용됐다. 오파스는 혈중 안정성을 유지하면서 종양내에서 선택적으로 약물을 방출하도록 설계된 링커 기술이고, PMT는 페이로드의 물성을 최적화해 암세포 내 작용 효율을 높이는 기술이다. 인투셀은 이를 통해 약물 전달의 정밀도와 안전성을 동시에 확보하겠다는 전략이다.

인투셀은 자체 ADC 플랫폼을 기반으로 다수의 항암 파이프라인을 개발 중이며, ITC-6146RO의 임상 결과를 바탕으로 플랫폼 기술의 임상적 유효성을 입증하는 동시에 글로벌 제약사와의 기술이전(L/O) 및 공동개발 논의에도 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

AD

인투셀 관계자는 "이번 첫 환자 투여는 자사 ADC 플랫폼이 실제 임상 단계에 진입했다는 점에서 중요한 이정표"라며 "임상 1상을 통해 안전성과 초기 유효성을 면밀히 검증하고 글로벌 개발로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>