본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

인투셀, 고형암 치료제 美 FDA 이어 식약처 IND 승인

박형수기자

입력2025.12.02 10:54

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인투셀 은 식품의약품안전처로부터 진행성 고형암 치료 후보물질 'ITC-6146RO'의 임상 1상 임상시험계획(IND)을 승인받았다고 2일 밝혔다.


TC-6146RO는 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC)과 비소세포폐암(NSCLC), 삼중음성유방암(TNBC) 등에서 발현되는 B7-H3를 타겟으로 하는 항체·약물접합체(ADC) 신약 후보물질이다.

표준요법에 실패한 진행성 또는 전이성 암 환자 최대 102명을 대상으로 임상을 진행한다. ITC-6146RO를 투여해 ▲안전성 ▲내약성 ▲약동학 ▲초기 항종양 유효성 등을 평가한다.


인투셀 관계자는 "미국 식품의약국(FDA)에 이어 식약처 승인까지 받아 국내·외에서 모두 기술력을 인정받게 되었다"면서 "앞으로도 파이프라인 기술이전, 신규 파트너십 확대 등을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 회사가 되겠다"고 말했다.


인투셀, 고형암 치료제 美 FDA 이어 식약처 IND 승인
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'뇌물 경찰' 올해 벌금 8억…5년 새 176배 폭증 [단독]'뇌물 경찰' 올해 벌금 8억…5년 새 176배 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

새로운 이슈 보기