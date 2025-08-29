부산진해경자청, BNK경남은행과 외국인근로자 금융지원 업무협약 체결

경제자유구역 입주기업 외국인근로자 대상



무담보 신용대출, 우대금리 제공 금융지원

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 BNK경남은행과 외국인 근로자를 위한 금융지원 업무에 나선다.

경자청은 29일 오전 11시 경자청 대회의실에서 입주기업협의회, BNK경남은행과 함께 외국인근로자의 정주환경 개선과 경제적 안정을 위한 '외국인근로자 대상 금융지원 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이날 협약식에 박성호 경자청장과 김태한 경남은행장, 경남은행 개인고객그룹장, 개인고객부장, 용원금융센터장, 이정원 입주기업협의회 사무부총장 등이 참석해 기업-기관-금융권 간 협력 강화에 뜻을 모았다.

(왼쪽부터)개인고객부장 박진용, 용원금융센터장 김영수, 개인고객그룹장 홍응일, BNK 경남은행장 김태한, 입주기업협의회 사무부총장 이정원, 부산진해경제자유구역청 청장 박성호, 개발본부장 허동식, 기업지원부장. AD 원본보기 아이콘

이 협약은 경자청이 지난 6월'부산·경남 외국인근로자 수급 및 정주환경 지원 정책'을 주제로 연 제1회 기업현장포럼에서 제기된 입주기업들의 건의사항을 바탕으로 마련된 후속 조치다.

포럼 후 경자청은 경남은행과 협의해 경제자유구역 내 입주기업에 재직 중인 외국인근로자를 위한 전용 금융상품 개발을 제안했고 금리 우대 등 실질적 혜택을 담은 대출상품 출시로 이어졌다.

경자청은 경남은행이 최상의 금융서비스를 제공할 수 있도록 향후 상품 홍보와 기관 간 연결 지원 등에 협조할 계획이다. 이번 협약으로 경제자유구역 내 입주기업에 재직 중인 외국인근로자들은 보다 안정적인 금융 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 또 정착과 생활 안정에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.

김태한 경남은행장은 "경남은행이 지역 대표 금융기관으로 입주기업의 경쟁력을 높이면서 외국인근로자가 우리지역 사회의 중요한 구성원이 돼 안정적으로 생활할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

박성호 경자청장은 "이번 협약은 단순한 금융상품 출시를 넘어 외국인근로자의 정주 안정성을 높이고 기업의 인력난 해소에 기여할 수 있는 정책형 협력모델"이라며, "입주기업과 금융기관, 유관기관 간의 협력을 통해 실질적인 지원책을 발굴해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



