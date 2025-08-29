광주·전남 7월 소비·건설수주 '동반 하락'

광주 -9.4%·전남 -9.8%, 소매판매↓

건설수주 광주 -36.4%·전남 -54.2%

광공업 생산, 광주↑·전남↓ 엇갈려

내수 부진과 건설업 불황이 장기화하면서 광주·전남 지역의 소비와 건설수주액 감소세가 이어지고 있다.

호남지방통계청이 29일 발표한 '7월 광주·전남 산업활동동향'에 따르면 지난달 광주의 대형소매점 판매액지수는 85.8로 지난해 같은 달(94.7)보다 9.4% 줄었다. 업종별로는 백화점 판매액이 8.1%, 대형마트 판매액이 11.0% 감소했다.

품목별로는 오락·취미·경기 용품(87.6%) 판매가 늘었지만, 화장품(-17.0%), 의복(-13.3%), 음식료품(-7.3%) 등은 줄어든 것으로 나타났다. 전남의 대형소매점 판매액지수도 81.0으로 지난해 같은 달(89.8) 대비 9.8% 하락했다. 신발·가방(5.6%), 오락·취미·경기 용품(2.6%)은 증가했으나, 의복(-27.7%), 가전(-18.6%), 음식료품(-5.0%) 판매는 감소했다. 광주·전남의 소비 감소는 지난 2월부터 이어지고 있다.

건설수주액도 줄었다. 7월 광주의 건설수주액은 1,435억원으로 전년 같은 달보다 36.4% 감소했다. 공공부문 수주는 347.0% 늘었으나 민간 부문은 부동산 중개업, 기계·장치 등 감소로 37.4% 줄었다. 전남의 건설수주액은 1,491억원으로 54.2% 줄었다. 공공부문은 76.9% 감소했으나 민간 부문은 31.3% 증가했다. 전남의 경우 토목 분야는 도로·교량, 토지 조성 사업 감소로 72.8% 줄었으나, 주택과 사무실·점포 증가로 건축 분야는 126.0% 늘었다.

광주의 광공업 생산지수는 130.0으로 지난해 같은 달보다 9.0% 상승했다. 전기장비, 담배, 자동차 생산은 증가했으나 기계장비, 고무·플라스틱, 금속가공 생산은 줄었다. 전남의 광공업 생산지수는 106.0으로 1.1% 감소했다. 1차 금속, 의약품, 자동차는 늘었지만, 화학제품, 전기·가스업, 기타운송장비는 줄었다.





