9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 '숨은 진주'는

입력2025.09.01 09:27

9월 증시는 기존 대형주 중심의 흐름에서 중소형주와 신성장 업종으로 관심이 이동할 전망이다. 최근 시장에서는 조선, 방산, 원전 등 전통 강세 업종의 모멘텀이 다소 약화되는 가운데, 반도체와 바이오, 소프트웨어 등 신기술 중심 업종이 새로운 주도세력으로 부각될 가능성이 커지고 있다.


특히 AI를 비롯한 첨단 기술 투자가 정부 정책과 맞물려 확대될 것으로 기대되며, 금리 방향성 완화와 연구개발(R&D) 예산 확대가 성장주 투자심리를 자극하는 요인으로 작용할 전망이다. 이에 따라 업종과 종목의 주도권 전환을 염두에 둔 포트폴리오 재편 필요성이 커지고 있다.

9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는
※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




