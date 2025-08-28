민주당 의원 워크숍…정청래·김병기 "정기국회서 개혁·민생회복 신속 추진" 한목소리





이재명 정부 들어 첫 정기국회를 앞둔 여당은 28일 의원 워크숍을 열고 '총단결'을 강조했다.

28일 인천시 중구 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 더불어민주당 의원단 워크숍에서 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 의원들이 기념 촬영 도중 구호를 외치고 있다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 오후 인천 파라다이스시티에서 개최된 당 국회의원 워크숍에서 "이재명 정부의 성공과 내란 종식이 민주당의 올 정기국회 과제이고 목표"라고 밝혔다.

정 대표는 "이번 정기국회에서 우리가 해야 할 검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁, 당원주권개혁 등의 작업은 한 치의 오차 없이, 흔들림 없이, 불협화음 없이 완수해야 할 시대적 과제"라며 "이 과정에서 당정대는 원팀, 원보이스로 굳게 단결해서 함께 나아가야 할 것"이라고 했다.

이어 "'윤 어게인'을 주창하면서 '도로윤석열당', '도로내란당'으로 가버린 국민의힘과 우리가 앞으로 험난한 과정을 또 마주해야 할 것 같다"면서 "다시 헌법 수호 세력과 헌법 파괴 세력, 민주주의 수호 세력과 민주주의 파괴 세력의 전선이 다시금 형성된 것을 직시하고 긴장감을 놓지 않고 앞으로 정기국회에서 우리가 정해놓은 타임 스케줄에 맞게 따박따박 법 하나하나를 통과시키도록 의원님들께서 총단결해 주시기 바란다"고 강조했다.

김병기 원내대표는 "멈춰있던 국정 운영의 시계가 이재명 정부 출범 이후 다시 힘차게 돌고 있다. 국익 중심의 성공적 관세 협상과 한미정상회담을 이뤄냈다"면서 "내란수괴 윤석열로 큰 어려움을 겪은 국민께서 민주당에 입법 권력과 행정 권력을 모두 모아줬다. 완전히 새로운 대한민국을 만들라는 준엄한 명령으로 그에 맞는 책임과 결단을 보여야 한다"고 했다.

한편 민주당은 ▲정부조직법 ▲'공공기관 '알박기' 근절법 ▲검찰개혁 ▲가짜정보 근절 등을 핵심 추진 과제로 꼽고 있다.





인천=문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

인천=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



