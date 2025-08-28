진주시, "어패류 익혀 먹어야" 올해 첫 비브리오패혈증 환자 사망

오염된 해산물 날로 먹거나

경남 진주시는 올해 첫 비브리오패혈증 사망자가 발생함에 따라 시민들에게 비브리오 패혈증 예방을 위한 각별한 주의를 당부한다고 28일 밝혔다,

사망환자는 80대 남성으로 지난 21일부터 다리 통증 및 부종 등의 증상이 나타나 진주시 소재 병원에서 23일 입원 치료 중 사망하였고 검체 검사 결과 지난 27일 비브리오패혈증으로 확인됐다.

비브리오패혈증은 3급 법정 감염병으로 비브리오 패혈증균 (Vibrio vulnificus) 감염에 의해 발생하는 급성 패혈증이다. 비브리오 패혈증균은 해수, 갯벌, 어패류 등 연안 해양환경에서 서식하며, 해수 온도가 18℃ 이상일 때 증식한다. 이 때문에 주로 매년 5∼6월부터 발생하기 시작하여 8~9월에 가장 많이 발생하고 있다.

감염경로는 오염된 해산물을 날로 먹거나 덜 익혀서 먹을 경우, 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염되는 것으로 알려져 있다.

감염 시에는 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 발생하고 1/3은 저혈압이 동반된다. 대부분 증상 발생 24시간 이내에 하지에서 피부 병변이 나타나는데, 발진과 부종으로 시작해 수포를 형성한 뒤 괴사성 병변으로 진행될 수 있다. 따라서 이러한 증상이 있으면 즉시 가까운 병원에 방문해야 한다.

주요 예방수칙은 ▲어패류는 충분히 익혀 먹기 ▲피부에 상처가 있는 사람은 바닷물 접촉을 피하고 접촉 시 깨끗한 물과 비누로 노출 부위 씻기 ▲바닷물 어패류는 가급적 5 ℃이하 보관하기 ▲어패류 취급 시 장갑을 착용하고 사용한 도마 칼 등은 소독 후 사용하기 등이다.

진주시보건소는 "비브리오패혈증의 예방은 익히지 않은 어패류, 게, 새우 등의 음식 섭취를 피하는 것이 가장 중요하며, 특히 기저질환을 가진 고위험군은 치사율이 높으므로 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.





