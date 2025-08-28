본문 바로가기
부산시교육청·시의회, 특수교육대상학생 진로·취업 지원 정책 토론회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.28 09:39

부산시교육청(교육감 김석준)과 부산시의회가 28일 오전 시의회 2층 중회의실에서 '특수교육대상 학생 진로 설계와 취업 지원 정책 토론회'를 열고 맞춤형 지원 방안을 논의한다.


이번 토론회는 특수교육대상 학생들의 체계적 진로 설계와 안정적 사회 진출을 뒷받침하기 위한 자리다.

교사, 학부모, 전문가 등이 참석해 현장의 목소리를 공유하고 정책 실효성을 높이기 위한 개선 방향을 모색한다.


행사는 박재국 부산대 명예교수의 특강으로 시작해 시교육청 업무 담당자의 정책 안내, 이어 관리자·특수교사·유관기관·학부모 등이 참여하는 종합토론 순으로 진행된다.


김석준 교육감은 "이번 토론회는 교육정책 점검을 넘어 특수교육대상 학생의 평생 진로와 자립적 사회 참여를 실질적으로 지원할 방안을 찾는 자리"라며 "안정적인 취업 환경과 사회참여 기회를 확대할 수 있도록 지원 체계를 강화하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
