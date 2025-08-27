본문 바로가기
충남도, 한·베 대학 스마트팜 교육 협력 강화

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.27 18:36

연암대-호치민 농람대 MOU 체결…청년농·스마트농업 인재 양성 기대

충남도, 한·베 대학 스마트팜 교육 협력 강화
충남도가 한국과 베트남 대학 간 스마트팜 교육 협력을 지원하며 '스마트농업 선도 지자체' 위상을 강화하고 있다.


도에 따르면 김태흠 지사는 27일 베트남 호치민 농람대에서 열린 연암대-농람대 간 업무협약 체결식에 참석해 양국 대학 간 교육·기술 교류를 적극 지원하겠다고 밝혔다.

협약에 따라 두 대학은 ▲스마트팜 교육 및 학술 정보 교류 △스마트팜 시설 구축 협력 ▲산업연수생·유학생 교류 ▲교직원 교류 등을 추진한다.


김 지사는 "농업 발전 없이는 진정한 선진국이 될 수 없다"며 "스마트팜으로 매출 수억 원을 내는 청년농이 늘고 있다"고 강조했다.


호치민 농람대는 1955년 설립된 베트남 대표 농업대학으로, 연암대와 함께 양국 농업 인재 양성에 나설 예정이다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

