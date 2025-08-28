"이마트 상품 주문하면 1시간 내 도착" SSG닷컴, 퀵커머스 서비스 '바로퀵' 론칭

9월 1일부터 주문 시 1시간 내 배송 완료

이마트 19개점 물류 거점으로 활용

이마트 점포 중심 반경 3㎞ 이내 주문 가능

SSG닷컴이 앱에서 이마트 상품을 주문하면 도착지까지 1시간 내로 배송하는 '바로퀵' 서비스를 다음 달 1일부터 시작한다고 28일 밝혔다.

SSG닷컴이 앱에서 이마트 상품을 주문하면 도착지까지 1시간 내로 배송하는 '바로퀵' 서비스를 다음 달 1일부터 시작한다고 28일 밝혔다.

SSG닷컴은 다음 달 1일부터 수도권과 충청·대구·부산 등 지방에 위치한 이마트 19개 점포에서 즉시 배송 서비스를 개시한다. 향후에는 전국 단위로도 확대할 계획이다.

서울권에서는 왕십리점·마포점·은평점·월계점·하월곡점·자양점·목동점·신월점·구로점·역삼점·천호점·가든5점, 경기권에서는 동탄점·수원점·서수원점, 충청권은 천안점·천안터미널점, 대구권은 수성점, 부산권은 문현점에서 우선적으로 선보인다.

바로퀵 서비스는 이마트 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 배달대행사의 이륜차로 배송이 이뤄진다. 최소 주문 금액은 2만원이며 배송비 3000원이 부과된다. 주문 상품은 이마트 매장에서 별도 봉투에 포장된다. 냉장·냉동 상품은 전용 보냉제와 별도 파우치에 담아 배송된다. 배송현황은 SSG닷컴 앱과 푸시 알림을 통해 확인할 수 있다.

주문은 SSG닷컴 앱 메인 화면에 생성된 바로퀵 전문관에서 오전 10시부터 오후 10시까지 가능하다. 다만 일부 점포는 오후 9시까지 주문할 수 있다. 바로퀵 대상 상품은 아이콘으로 별도로 표시된다.

운영 상품 수는 총 6000여종이다. 신선·가공식품과 이마트 자체 브랜드(PB) 피코크·5K PRICE(오케이 프라이스) 식료품과 생필품도 준비했다. 이마트 매장에서 조리된 김밥·초밥·꼬치·닭강정 등 즉석조리식품뿐만 아니라 주방·욕실, 문구·사무, 뷰티·패션, 소형가전 등 생활용품과 반려동물용품도 주문할 수 있다. 향후에도 상품 구색은 계속 늘려갈 예정이다.

SSG닷컴은 소비자에게 다양한 배송 선택지를 제공해 플랫폼 성장을 도모한다는 방침이다. 앞서 SSG닷컴은 당일배송 '쓱배송'과 익일도착보장 '스타배송'을 도입한 바 있다. 이에 즉시 배송 '바로퀵'까지 더해 배송 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.

최근 퀵커머스는 유통업계의 새로운 경쟁력으로 부상하고 있다. 글로벌 시장조사업체 스태티스타에 따르면 올해 4조4000억원 규모로 예상되는 국내 퀵커머스 시장은 2030년 5조9000억원까지 성장할 것으로 전망된다.

한건수 SSG닷컴 SCM담당은 "전국 곳곳에서 접할 수 있는 이마트 매장을 통해 소비자 선호도가 높은 상품을 신속하게 받아볼 수 있다"며 "지역별 수요를 반영해 순차적으로 빠른 배송 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



