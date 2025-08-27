광주신세계, '시리즈' 멀티 브랜드 편집샵 오픈

호카·온러닝·아식스·아일랜드 슬리퍼 등

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 본관 7층 '시리즈' 매장에 '호카', '온러닝' 등 지역에서 쉽게 만나 볼 수 없는 멀티 브랜드 편집샵을 오픈했다고 27일 밝혔다.

광주신세계 본관 7층 시리즈 매장에 마련된 편집샵에서 직원이 슈프림 모자를 선보이고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

시리즈는 최근 매장 리뉴얼을 통해 MZ세대들을 타깃으로 하는 다양한 국내외 멀티 브랜드 상품을 소개하며 고객들에게 색다른 경험을 제공하고 있다.

매장에서는 호카, 온러닝, 아식스, 아일랜드 슬리퍼 등 글로벌 신발 브랜드와 서울 성수동 빈티지샵인 '파라마운드 피커스'의 스투시, 슈프림, 폴로, 나이키 모자 등 다양한 빈티지 상품을 만나볼 수 있다.

대표상품은 '호카 마파테 스피드2' 23만9,000원, '온러닝 클라우드6' 25만9,000원, '아식스 젤 퀸텀' 29만9,000원이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>