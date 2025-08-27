Sh수협은행, '섬김금융 창구' 도입…금융취약계층 보호 앞장

본문 바로가기
금융

수협은행, '섬김금융 창구' 도입…금융취약계층 보호 앞장

권재희기자

입력2025.08.27 09:01

취약계층 고객의 금융 접근성 강화를 위한 인프라 구축
장애인·어르신·임산부·영유아 동반 보호자 금융상담 우선 지원

Sh수협은행 영업점을 찾은 고령의 고객이 '어르신·장애인·영유아 동반 보호자·임산부 섬김금융 창구'에서 금융거래를 하고 있다. Sh수협은행

Sh수협은행은 장애인 등 취약계층의 금융접근성 제고 및 거래 편의를 위해 금융 인프라를 지속적으로 개선하고 직원 대상 장애인 응대 교육을 강화할 계획이라고 27일 밝혔다.


Sh수협은행은 기존의 어르신·장애인 전용 창구를 '어르신·장애인·영유아 동반 보호자·임산부 섬김금융 창구'로 개편해 고령자와 장애인은 물론 임산부와 영유아를 동반한 보호자도 영업점에서 금융상담시 우선 안내와 지원을 받을 수 있도록 했다.

또한 장애인 등 취약계층이 금융 거래 불편을 해소하기 위해 장애 유형별 고객응대 매뉴얼을 정비하고 영업점 현장에서 맞춤형 지원을 제공할 수 있도록 장애인 전담직원 대상 상황별 응대교육을 진행한다.


아울러 시각장애인의 금융정보 접근성 제고를 위해 점자통장, 계약서류 점자번역 서비스, 계약서류 음성변환 서비스 도입 등 시각장애인을 위한 금융 인프라를 확충했다.


Sh수협은행 관계자는 "상품기획, 개발, 판매단계에서 장애인 등 취약계층 금융거래시 불합리한 차별이 발생하지 않도록 정기 점검할 예정이며 모든 고객이 금융거래를 하는데 불편함이 없는 포용적 금융 실천을 위해 금융 인프라 개선 및 교육을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
