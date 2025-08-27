본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네이버, 학술검색 다음달 종료…일반 검색서 학술문서 결과 노출

이명환기자

입력2025.08.27 08:12

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"원문 접근 학술자료 위주 노출…검색 후 바로 열람"

네이버의 학술정보 카테고리 검색 서비스가 다음 달 중 종료될 예정이다.


27일 IT 업계에 따르면 네이버는 최근 공지를 통해 '학술정보' 검색 영역을 다음 달 폐지한다고 안내했다. 검색 페이지 상단의 카테고리 중 하나인 학술정보는 학위와 학술논문 등 학술 데이터만 검색해 확인할 수 있도록 지원했다.

네이버 로고. 네이버 제공

네이버 로고. 네이버 제공

AD
원본보기 아이콘

폐지 이후인 25일부터는 원문을 확인할 수 있는 학술 문서는 일반 검색 결과와 함께 노출된다.


네이버가 학술검색 영역을 폐지하기로 한 건 생성형 인공지능(AI) 사용이 늘면서다. 포털 사이트들이 이용자들에게 검색 서비스를 제공할 때 직관적이면서 사용자 편의성을 높이는 뱡향으로 재편된 데 따른 조치다. 구글과 마이크로소프트 빙(Bing) 등 빅테크들의 검색 서비스도 카테고리마다 세분화된 검색 서비스보다는 통합적 정보 제공 중심으로 검색 결과를 제공한다.


네이버는 공지에서 "검색 내 학술정보 영역을 별도로 둬 네이버 학술정보에 수록된 학위논문, 학술논문, 연구 동향 보고서 등의 문서를 별도로 노출해 왔다"며 "그러나 더 나은 사용자 경험을 위해 해당 영역을 통한 별도 노출은 종료한다"고 설명했다.

그러면서 "일반 검색 결과에서 원문에 직접 접근할 수 있는 학술자료 위주로 노출되며, 검색 후 바로 열람이 가능한 직관적이고 간편한 형태로 전환될 예정"이라고 설명했다.


이후 원문을 볼 수 있는 학술 문서의 경우 통합 검색을 통해 확인할 수 있다. 그 밖의 일반 학술문서의 경우 네이버 학술정보서비스를 통해 검색할 수 있다.


한편, 네이버는 일부 검색 결과 한정으로 시범 도입해 온 AI 브리핑 영역을 점차 늘리고 있다. 올해 중 AI 브리핑을 적용한 검색 결과의 노출 비중을 기존 목표보다 높인 20%까지 늘린다는 목표다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기