미국 K팝 경연 예능 '케이팝드' 첫 공개…CJ ENM 공동제작

싸이·빌리·있지·보이즈투맨 등 출연

워너비·워터폴스 등 히트곡 재해석

'케이팝드'에 출연한 싸이 모습. 사진제공=애플TV+ AD 원본보기 아이콘

CJ ENM과 미국 유레카 프로덕션이 공동 제작한 글로벌 음악 경연 시리즈 '케이팝드(KPOPPED)'가 오는 29일 애플TV+를 통해 전 세계 동시 공개된다.

'케이팝드'는 K팝 아티스트와 해외 팝스타가 팀을 이뤄 서로의 히트곡을 새롭게 재해석하는 프로그램이다. 총 8부작으로 구성되며, 제한된 시간 안에 연습과 리허설을 거쳐 무대를 완성한다. 서울에서 열리는 공연은 현장 관객 투표로 우승팀을 가리고, 각 회차의 피날레는 K팝 그룹의 퍼포먼스로 채운다.

출연진에는 싸이와 그래미상 3관왕 메건 더 스탤리언을 비롯해 빌리, 있지, 케플러, JO1, 에이티즈, 스테이씨, 키스오브라이프, 블랙스완 등 K팝 그룹이 참여한다.

해외 진영에서는 R&B·소울계의 거장 패티 라벨, '워너비'로 세계적 신드롬을 만든 스파이스 걸스 멜라니 B와 엠마 번튼, '아이스 아이스 베이비'의 바닐라 아이스, '틱톡'으로 히트한 케샤, 여성 힙합 아티스트 이브, 라틴 팝의 제이 발빈, '캔트 겟 유 아웃 오브 마이 헤드'의 카일리 미노그, '워터폴스'의 TLC, 1980년대 뉴웨이브 팝을 상징하는 보이 조지, 영국 출신 보컬리스트 제스 글린, '스윗 벗 사이코'로 알려진 에이바 맥스, R&B 보컬 그룹 보이즈 투 맨이 참여한다.

이들은 '새비지(Savage)', '워너비(Wannabe)', '아이스 아이스 베이비(Ice Ice Baby)', '레이디 마멀레이드(Lady Marmalade)', '캔트 겟 유 아웃 오브 마이 헤드(Can't Get You Out of My Head)', '모타운 필리(Motown Philly)', '워터폴스(Waterfalls)' 등 히트곡을 재해석해 무대에 올린다.

진행은 애플TV+ 시리즈 '서번트'와 시트콤 '서치파티'에 출연한 배우 겸 희극인 손수정이 맡는다. 제작에는 라이오넬 리치, 이미경 CJ 부회장, 그렉 포스터, 모이라 로스가 총괄 프로듀서로 참여했으며, CJ ENM 신형관 음악콘텐츠본부장과 홍준기 전략추진담당도 제작진에 이름을 올렸다.

'케이팝드'는 한국시간으로 오는 29일 애플TV+에서 전편이 공개되며, 티빙 '애플TV+ 브랜드관'을 통해서도 볼 수 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



