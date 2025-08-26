본문 바로가기
내란 특검 "오산 기지 압수수색, 미군과 무관"

허경준기자

입력2025.08.26 15:48

트럼프 대통령, 정상회담 전 ‘미군 기지’ 압수수색 언급
특검 "한국군만 관리하는 자료 압수수색, 미군과 전혀 관련 없어"

내란특검 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청.

내란특검 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청.

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 오산 미군 기지를 압수수색한 것은 "미군과 무관하다"는 입장을 밝혔다.


트럼프 대통령은 전날(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라며 "숙청 또는 혁명같이 보인다"고 적었다. 해당 글의 의미를 묻는 취재진의 질의에 "최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다"며 "그들은 심지어 우리 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다"고 말했다.

이에 대해 박지영 특검보는 26일 브리핑에서 "지난 7월 21일 오산 기지 내 (공군) 중앙방공통제소(MCRC)에 대한 압수수색은 한국 정찰자산으로 수집된 대한민국 군인이 관리하는 자료에 대해서만 이뤄졌다"며 "방공통제소 책임자인 방공관제사령관의 승인을 얻어 이뤄진 것"이라고 설명했다.


이어 "압수수색 자료는 한국군만이 관리하는 자료이고, 미군과는 전혀 관련 없다"며 "재차 설명했으나 일부 사실과 다른 보도가 이뤄졌다는 생각이 든다"고 밝혔다.


그러면서 "압수수색과 관련해서 미군 측에서 문제 삼거나 항의한 사실이 없다고 안다"며 "한국 정찰자산으로만 수집한 정보라면 미군과의 협의가 불필요한 것으로 알지만, 주한미군지위협정(SOFA) 규정 등에 따라 미군과 협의가 필요한 사안이었다면 책임자인 방공관제사령관이 협의를 통해 승인했을 것"이라고 했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

