미리보는 전남국제수묵비엔날레…소통의 장 마련

30일 개막 전 미리 작품 등 선봬

총감독 특강·작가와 대화도 진행

전남국제수묵비엔날레 행사 안내 포스터. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

2025 전남국제수묵비엔날레는 30일 정식 개막에 앞서 28~29일 비엔날레의 주제와 방향성을 미리 소개하고, 관람객과 미술계가 소통할 수 있는 장인 프리뷰를 운영한다고 밝혔다.

관람객은 프리뷰를 통해 전시 이해도를 높이고, 작품을 먼저 만나는 특별한 즐거움을 누릴 수 있다.

프리뷰 참석 대상은 미술과 관련된 연예인, 인플루언서, 타 비엔날레 대표이사, 미술관 관장, 개막식 초청 국민 등이다.

이번 프리뷰는 올해 비엔날레에서 처음으로 진행하는 행사로, 국내외 미술계와 관람객의 기대감을 한층 높이고 있다.

비엔날레는 '문명의 이웃들'이라는 주제로, 20개국 국내외 유명작가 83명이 참여해 동아시아 수묵의 철학과 미학을 현대적으로 재해석한 회화, 설치, 미디어아트 등 다양한 장르의 예술작품을 선보인다.

목포, 진도와 해남에서 전시가 펼쳐지며, 프리 오프닝, 총감독의 특강, 작가와의 대화, 체험프로그램 등 다양한 부대행사도 준비된다.

김형수 전남국제수묵비엔날레 사무국장은 "이번 프리뷰를 통해 관람객이 수묵의 매력을 미리 경험하고, 비엔날레에 대한 기대감을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

2025 전남국제수묵비엔날레 개막식은 오는 29일 목포문화예술회관에서 열리며, 국내외 귀빈과 도민들이 함께 즐기는 축제의 장으로 마련된다. 개막식을 시작으로 30일부터 10월 31일까지 해남권(고산윤선도박물관·땅끝순례문학관), 진도권(소전미술관·남도전통미술관), 목포권(문화예술회관·실내체육관) 등 6개 전시관에서 20개국, 83명의 작가가 참여할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



