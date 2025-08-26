본문 바로가기
대통령실

美 치매 전문 복지기관 방문한 김혜경 여사 "한국 치매 관련 돌봄 현장에 적용 노력"

임철영기자

입력2025.08.26 14:08

'인사이트 메모리 케어 센터' 방문

이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 25일(현지시간) 오후 버지니아주에 위치한 치매 전문 복지기관인 '인사이트 메모리 케어 센터(Insight Memory Care Center)'를 방문해 시설 현황을 청취하고 치료 프로그램 운영 현장을 참관했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 밝혔다.


인사이트 메모리 케어 센터는 워싱턴 D.C.와 인근 지역에서 중증 치매 환자 돌봄 서비스를 제공하는 유일한 비영리 복지기관으로, 치매 단계별 맞춤형 프로그램을 마련하고 있다.

김 여사는 환자들뿐 아니라 가족들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램도 별도로 운영하는 데 주목하며 인사이트 메모리 케어 센터의 노력이 지역사회를 더욱 행복하고 건강하게 만들고 있다고 평가했다. 또 김 여사는 미국뿐 아니라 한국에서도 치매 환자들과 가족들의 고통이 심각하다며 오늘 방문을 통해 많은 것을 듣고 보면서 한국의 치매 관련 돌봄 현장에 적용할 수 있도록 노력하겠다고 말했다.


이어 김 여사는 미술, 놀이, 운동, 음악 등 치료 프로그램 운영 현장을 직접 살펴봤다. 안 부대변인은 "김 여사는 치료 프로그램 참가자들과 함께 공 던지기를 하고, 한국의 '아리랑', '섬집 아기'를 감상했다"면서 "음악 감상 내내 한 참가자의 손을 꼭 잡고 있던 김 여사는 건강한 하루하루를 보내길 바란다며 따뜻한 마음을 전하기도 했다"고 전했다.


이어 안 부대변인은 "김 여사는 치매 환자들을 위해 묵묵히 헌신하는 돌봄 업무 종사자들의 노고에 깊은 경의를 표하고, 인사이트 메모리 케어 센터의 모범 사례가 미국 여타 지역에도 널리 확대되기를 희망한다고 밝혔다"고 덧붙였다.




워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

