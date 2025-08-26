본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시, 민생회복 소비쿠폰 1차 710억원 지급 완료

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.26 08:40

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 시민 중 98% 지급, 미신청자 신청 독려

세종시, 민생회복 소비쿠폰 1차 710억원 지급 완료
AD
원본보기 아이콘

내달 22일부터 지급되는 민생회복 소비쿠폰 2차 신청에 앞서, 1차 지급률이 98%를 넘어섰다.


세종시는 전 시민 대상 98.19%는 민생회복 소비쿠폰 신청을 완료한 것으로 집계됐다고 26일 밝혔다. 소비쿠폰 지급 대상자 총 38만 7105명 가운데 38만 273명(98.24%)이 신청·지급을 완료해 전국 평균 신청률(97.92%)을 웃돌았다. 지급액은 710억 원이며 이 중 사용 금액은 온라인 신청분만 420억 원(59%)을 기록했다.

현장 방문을 통해 신청, 소비를 완료한 것까지 고려하면 약 479억 원이 사용된 것으로 추산된다. 소비쿠폰 1차 지급 기간이 완료되는 오는 9월 12일 오후 6시까지 미신청자를 대상으로 신청을 적극적으로 독려할 계획이다.


먼저 읍·면·동별로 비대면 주민등록 사실조사와 연계해 미신청자를 신속히 파악, 신청을 독려하고 찾아가는 신청 서비스가 필요한 경우 지원할 방침이다. 찾아가는 현장 서비스는 고령자·거동 불편자 등 스스로 신청이 어려운 시민들을 위해 이뤄지고 있다.


차상위계층, 한부모가족, 기초생활수급자 등 취약계층 개별 유선 연락·문자 발송을 통해 이들이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 할 예정이다.

이승원 경제부시장은 "마지막 한 분까지 빠짐없이 혜택을 받으실 수 있도록 찾아가는 서비스와 개별 안내를 강화하고 있다"며 "앞으로도 시민 중심의 촘촘한 행정을 통해 실질적인 민생회복 효과가 나타나도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

새로운 이슈 보기