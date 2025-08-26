HD현대, 한미 조선산업 투자 프로그램 조성… '마스가' 본격 시동

美 서버러스와 공동 투자…조선소 현대화 추진

한미 정상회담 후 첫 결실…조선 협력 강화해

HD현대가 미국 조선산업 재건을 위한 수십억 달러 규모의 공동 투자 프로그램을 출범시켰다. 미국의 '마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)' 프로젝트 실현을 위한 첫 성과다.

HD현대는 25일(현지시각) 미국 워싱턴 DC에 위치한 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 '한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 행사에는 정기선 HD현대 수석부회장, 프랭크 브루노 서버러스 캐피탈 CEO, 김복규 한국산업은행 수석부행장 등이 참석했다.

김정관 산업통상자원부 장관(왼쪽부터), 김복규 한국산업은행 수석부행장, 프랭크 브루노 서버러스 캐피탈 최고경영자, 정기선 HD현대 수석부회장, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 25일(현지시각) 미국 워싱턴 DC에 위치한 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 '한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 투자 프로그램은 ▲미국 내 노후 조선소 인수 및 현대화 ▲공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자 ▲자율운항·AI 기반 차세대 첨단 조선기술 개발 등을 핵심으로 한다. HD현대는 앵커 투자자이자 기술 자문사로서 참여해 투자 대상의 기술적 타당성과 경쟁력을 검증하고, 조선·해양 분야 전문성을 바탕으로 투자 의사결정을 지원할 예정이다.

투자 운용은 서버러스 캐피탈이 맡으며, 한국산업은행은 한국 투자자의 참여 구조 설계와 자금 모집을 지원한다. 이로써 이번 MOU는 단순한 자본투자를 넘어 양국의 산업 전문성과 금융 역량을 결합한 새로운 협력 모델로 자리 잡게 됐다.

정기선 수석부회장은 "미국 조선업 재건을 위한 MASGA 프로젝트에 실질적인 동력을 불어넣는 동시에 한국 조선업계에도 새로운 기회가 열릴 것"이라며 "축적된 조선 기술과 디지털 역량을 바탕으로 양국이 함께 글로벌 조선산업의 새로운 장을 열어가겠다"고 말했다.

프랭크 브루노 서버러스 최고경영자(CEO)는 "투자와 운영·기술 역량을 결합하는 전례 없는 파트너십을 통해 미국 조선업에 새로운 기회를 창출할 것"이라며 "트럼프 대통령과 미 의회의 초당적 노력, 그리고 한국의 과감한 지원에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

김복규 한국산업은행 수석부행장도 "이번 프로그램은 양국 조선업 협력의 신뢰를 보여주는 산물"이라며 "한국 금융계를 대표해 성공적 조성을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

한편 HD현대는 미국과의 협력을 확대하며 조선·해양 분야에서 존재감을 강화하고 있다. 지난 4월 헌팅턴 잉걸스(HII)와 방산 협력 MOU, 6월 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ESO)와 상선 파트너십을 체결했으며, 이달 초에는 미 해군 7함대의 보급함 'USNS 앨런 셰퍼드' 정기 정비 사업도 수주했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



