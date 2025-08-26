본문 바로가기
지역

인천 검단~구로디지털단지 직행 광역급행버스 개통

박혜숙기자

입력2025.08.26 07:11

인천 검단신도시에서 서울 구로를 잇는 광역급행버스(M6660번)가 25일 개통했다.


M6660번 노선은 검단초~구로디지털단지역 간 35㎞를 20~50분 간격으로 운행한다. 우선 차량 4대를 투입해 운행을 시작한 뒤 향후 수요에 맞춰 증차할 계획이다.

검단~구로 간 광역급행버스(M6660번) 노선도. 인천시

이번 광역급행버스 개통으로 검단 주민들의 서울 서남권 출퇴근 환경이 크게 개선될 전망이다. 특히 구로디지털단지역을 오가는 근로자들의 통근 환경이 나아질 것으로 보인다.


시는 올해 하반기에는 영종하늘도시(e편한세상)~양재꽃시장, 송도 6공구(힐스테이트레이크송도2차)~강남역을 잇는 광역급행버스 신규 2개 노선도 개통을 목표로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 긴밀히 협력하고 있다.


인천시 관계자는 "M6660번 광역급행버스 개통은 검단신도시 교통 불편을 해소하고 서울 접근성을 크게 높일 것"이라며 "시민이 체감하는 교통 편의를 위해 신규 노선 확충 등 교통망 개선에 힘쓰겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
