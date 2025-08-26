연합뉴스
[속보] 강유정 대변인 "한미 정상회담서 농축산물 등 통상 문제 거론 없어"
워싱턴D.C(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스한미 정상, 조선·제조업 협력 재확인…李대통령 "... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 강유정 대변인 "한미 정상회담서 농축산물 등 통상 문제 거론 없어"
2025년 08월 26일(화)
연합뉴스
[속보] 강유정 대변인 "한미 정상회담서 농축산물 등 통상 문제 거론 없어"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1조5000억 자산가 된 테니스 황제
"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래
"韓서 숙청·혁명" 트럼프 발언에…美 언론 "한미 정상회담 험난할 것"
"제주도 휴가 가서 맛있게 먹었는데"…고기 원산지 속인 제주 식당들 적발
한국 출산율 '세계 최저' 수준인데 '이것'은 세계 최고 수준…이유는
"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'
서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'
반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유
"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래