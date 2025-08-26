본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프 "韓 정부, 교회·미군기지 급습…용납 못 해"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.26 01:23

수정2025.08.26 01:42

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취재진에 "사실 여부는 알아보겠다"

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 정부가 미군 기지와 교회를 급습했다고 25일(현지시간) 주장했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 사회관계망서비스(SNS)에 한국에서 숙청·혁명이 일어난 것 같다는 글을 올린 이유에 대한 취재진의 질문을 받고 이같이 밝혔다.

그는 "최근 며칠 동안 한국 새 정부가 교회들을 매우 악랄하게 급습했다고 들었다"며 "그들은 우리 군사기지에도 들어가 정보를 취득한 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "그들은 그렇게 해선 안 됐다"고 덧붙였다.


이는 한국에서 진행중인 특검의 압수수색을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 지난달 순직해병특검팀은 여의도순복음교회를, 내란특검은 경기 평택 오산 미군기지를 압수수색했다.


트럼프 대통령은 "사실 여부는 모르겠다. 알아보겠다"며 "그런 일은 용납할 수 없다"고 말했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

법사위, 다음달 검찰개혁 입법청문회…'관봉권 띠지 분실' 등 증인 대거 소환

새로운 이슈 보기