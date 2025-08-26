트럼프 "韓 정부, 교회·미군기지 급습…용납 못 해"

취재진에 "사실 여부는 알아보겠다"

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 정부가 미군 기지와 교회를 급습했다고 25일(현지시간) 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 사회관계망서비스(SNS)에 한국에서 숙청·혁명이 일어난 것 같다는 글을 올린 이유에 대한 취재진의 질문을 받고 이같이 밝혔다.

그는 "최근 며칠 동안 한국 새 정부가 교회들을 매우 악랄하게 급습했다고 들었다"며 "그들은 우리 군사기지에도 들어가 정보를 취득한 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "그들은 그렇게 해선 안 됐다"고 덧붙였다.

이는 한국에서 진행중인 특검의 압수수색을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 지난달 순직해병특검팀은 여의도순복음교회를, 내란특검은 경기 평택 오산 미군기지를 압수수색했다.

트럼프 대통령은 "사실 여부는 모르겠다. 알아보겠다"며 "그런 일은 용납할 수 없다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



