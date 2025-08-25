평택시, 서탄·현덕면에 수요응답형 '똑버스' 25일부터 운행

경기도 평택시는 서탄면·현덕면 일대에서 수요응답형(DRT) 교통체계인 '똑버스'를 25일부터 운행한다.

DRT란 농어촌 등 교통 취약지역에 시민에게 편리한 교통 서비스를 제공하고자 도입한 새로운 형태의 맞춤형 대중교통 수단이다. 정해진 노선과 시간이 정해진 일반 노선버스와 달리 인공지능(AI) 기술을 활용해 승객이 호출하면 실시간으로 경로를 조정하며 합승 방식으로 운행되는 버스다.

평택시에서는 2023년 5월 고덕국제신도시에 처음 '똑버스'를 도입했으며, 이번에 농촌지역인 서탄면과 현덕면까지 운행 범위를 확대했다.

서탄면은 2대의 차량이 서탄면 일원과 진위역과 송탄시장을 운행한다. 현덕면은 4대의 차량이 현덕면 일원과 안중터미널, 안중시장, 안중역, 서부복지타운 등 주요 거점을 운행한다. 특히 현덕면과 인접한 화양지구까지 운행해 입주 초기 신도시 주민의 이동 불편을 완화한다

서탄면은 오전 6시부터 밤 11시까지, 현덕면은 오전 6시부터 자정까지 운행한다. 승객은 스마트폰 '똑타' 앱이나 전화로 호출하면 된다. 호출 시 탑승 위치, 차량 정보, 목적지 도착 예정 시각 등을 안내받을 수 있다.

정장선 평택시장은 "이번 똑버스 운행으로 지역 주민의 불편을 해소하는 한편 앞으로 더 나은 교통편의를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.





