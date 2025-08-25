본문 바로가기
GS25 안의점 송미향 대표, "주민 안전위해 애쓰는 공무원에 감사" 따뜻한 선행

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.25 12:43

안의면사무소, 안의파출소
안의119안전센터, 안의보건소 등 찾아

경남 함양군 GS25 안의점 송미향 대표는 밤낮으로 노력하는 공무원들을 위해 라면과 음료 등 간식을 전달해 감사함을 전했다.


최근 몇 달 사이에 산불, 폭우, 폭염 등으로부터 주민들의 안전과 재산을 지키기 위해 묵묵히 열심히 하시는 공무원분들을 응원하고자 간식을 준비했다.

함양군 GS25 안의점 송미향 대표 물품 전달.

함양군 GS25 안의점 송미향 대표 물품 전달.

원본보기 아이콘

송 대표는 "공무원분들의 노력으로 덕분에 무더운 여름을 건강히 보내고 있고 늘 감사하고 고맙다"라고 전달 배경을 밝혔다.

또한 송 대표는 이웃돕기성금 기탁, 동네 쓰레기 줍기 캠페인, 장학금 기탁 등을 꾸준히 실천하며 지역사회에서 선한 영향력이 퍼져나가도록 노력하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
