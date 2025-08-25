GS25 안의점 송미향 대표, "주민 안전위해 애쓰는 공무원에 감사" 따뜻한 선행

안의면사무소, 안의파출소

안의119안전센터, 안의보건소 등 찾아

경남 함양군 GS25 안의점 송미향 대표는 밤낮으로 노력하는 공무원들을 위해 라면과 음료 등 간식을 전달해 감사함을 전했다.

최근 몇 달 사이에 산불, 폭우, 폭염 등으로부터 주민들의 안전과 재산을 지키기 위해 묵묵히 열심히 하시는 공무원분들을 응원하고자 간식을 준비했다.

함양군 GS25 안의점 송미향 대표 물품 전달. AD 원본보기 아이콘

송 대표는 "공무원분들의 노력으로 덕분에 무더운 여름을 건강히 보내고 있고 늘 감사하고 고맙다"라고 전달 배경을 밝혔다.

또한 송 대표는 이웃돕기성금 기탁, 동네 쓰레기 줍기 캠페인, 장학금 기탁 등을 꾸준히 실천하며 지역사회에서 선한 영향력이 퍼져나가도록 노력하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



