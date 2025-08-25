본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

아이오닉9, 출시 반년 만에 글로벌 판매 1만5000대

전영주기자

입력2025.08.25 09:38

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대자동차의 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 아이오닉9이 출시 6개월만 1만5000대에 육박하는 판매량을 기록하며 인기몰이 중이다.


25일 현대차 IR에 따르면 아이오닉9은 지난 2월 출시 이후 글로벌 시장에서 총 1만4391대(국내 4745대·해외 9646대)가 팔렸다. 특히 아이오닉9은 해외에서 큰 관심을 받고 있다. 차량은 국내 출시보다 2개월 늦은 4월부터 수출이 개시됐는데 4개월 만에 해외 판매가 국내 판매를 뛰어넘었다.

아이오닉9의 수출 물량은 현대차 아산공장에서, 미국 현지 물량은 현지 전기차 기지인 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산된다.


아이오닉9, 출시 반년 만에 글로벌 판매 1만5000대
AD
원본보기 아이콘

아이오닉9은 SK온과의 합작품이라는 점에서 출시 전부터 관심을 받았다. SK온의 110.3kWh 규모 니켈·코발트·망간(NCM)9 배터리가 탑재됐다. 아이오닉9에는 500개 이상의 배터리 셀이 탑재되는데 이는 아이오닉5의 1.5배 수준이다. 통상 60~70kWh의 배터리가 탑재되는 중형차 대비 동일 대수 판매 시 적게는 50%, 많게는 80%까지 배터리 물량 판매 효과가 크다.


또한 미국 현지 판매가 늘어날수록 SK온이 받을 첨단제조생산세액공제(AMPC) 규모도 커져 현대차그룹과 SK온의 '윈윈'을 이끄는 합작품이라는 평가가 나온다. 현대차그룹은 HMGMA를 중심으로 북미 전기차 시장 공략을 본격화하고 있어 SK온도 배터리 현지 조달도 가속할 전망이다. SK온은 조지아 1·2공장에서 현대차그룹 전기차용 배터리를 생산·공급 중이고 현대차그룹과 35GWh 규모 북미 합작 공장도 건설하고 있다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기