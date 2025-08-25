아이오닉9, 출시 반년 만에 글로벌 판매 1만5000대

현대자동차의 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 아이오닉9이 출시 6개월만 1만5000대에 육박하는 판매량을 기록하며 인기몰이 중이다.

25일 현대차 IR에 따르면 아이오닉9은 지난 2월 출시 이후 글로벌 시장에서 총 1만4391대(국내 4745대·해외 9646대)가 팔렸다. 특히 아이오닉9은 해외에서 큰 관심을 받고 있다. 차량은 국내 출시보다 2개월 늦은 4월부터 수출이 개시됐는데 4개월 만에 해외 판매가 국내 판매를 뛰어넘었다.

아이오닉9의 수출 물량은 현대차 아산공장에서, 미국 현지 물량은 현지 전기차 기지인 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산된다.

아이오닉9은 SK온과의 합작품이라는 점에서 출시 전부터 관심을 받았다. SK온의 110.3kWh 규모 니켈·코발트·망간(NCM)9 배터리가 탑재됐다. 아이오닉9에는 500개 이상의 배터리 셀이 탑재되는데 이는 아이오닉5의 1.5배 수준이다. 통상 60~70kWh의 배터리가 탑재되는 중형차 대비 동일 대수 판매 시 적게는 50%, 많게는 80%까지 배터리 물량 판매 효과가 크다.

또한 미국 현지 판매가 늘어날수록 SK온이 받을 첨단제조생산세액공제(AMPC) 규모도 커져 현대차그룹과 SK온의 '윈윈'을 이끄는 합작품이라는 평가가 나온다. 현대차그룹은 HMGMA를 중심으로 북미 전기차 시장 공략을 본격화하고 있어 SK온도 배터리 현지 조달도 가속할 전망이다. SK온은 조지아 1·2공장에서 현대차그룹 전기차용 배터리를 생산·공급 중이고 현대차그룹과 35GWh 규모 북미 합작 공장도 건설하고 있다.





