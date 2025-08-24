본문 바로가기
이개호 "소록도, 병원외 구간 고흥군이 관리해야"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.24 12:41

주민들 행정서비스 못받고 유휴지 심화
문화적 가치 있는 중요 유산 방치·훼손

이개호 "소록도, 병원외 구간 고흥군이 관리해야"
더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 24일 보도자료를 통해 "이재명 대통령이 지난 6월 25일 국립소록도병원 방문 당시 지시했던 '병원 외 행정 및 관리기능의 고흥군 이관 적극 검토'가 지지부진하다"며 보건복지부의 적극적인 태도 전환을 촉구했다.


소록도는 올해 5월 현재 3.77㎢ 면적(여의도 1.3배)에 331명의 환자들과 212명의 병원 인력이 상주하고 있다. 환자들은 모두 음성으로 양성 환자는 없어 소록도 병원의 실질적 의료 기능은 상실되고 있다.

문제는 소록도병원의 관할범위에 대한 명확한 법령이 없어 내규로 소록도 전체를 통제하고 있다는 점이다. 이에 따라 소록도 주민들의 경우 고흥군민이지만 고흥군이 제공하는 도로 관리, 상·하수도, 환경, 주거, 복지 지원 등 기본 행정서비스를 누리지 못하고 있다. 또 주민 감소에 따른 폐쇄구역 증가로 유휴지화가 심화되고 있고, 문화적 가치가 있는 일제 강점기 적산가옥이나 중요 유산이 방치·훼손되고 있는 실정이다.


이 의원은 "소록도는 우리 근현대사의 아픔과 치유의 역사가 공존하는 역사·문화적 가치가 큰 지역이다"며 "소록도 병원구역과 직원들이 머물고 있는 관사구역은 환자 치료·진료 등 병원 본연의 기능을 유지하되, 나머지 구역은 고흥군에 이관해서 도로·공원 등 공공용 재산의 유지·보수, 주민들의 정주 여건 개선, 생활 서비스 개선, 문화·자연환경 보존 및 관리 등 지자체의 행정·재정 행위가 이뤄지도록 해야 한다"고 주장했다.


이 의원은 또 "보건복지위 상임위에서 국립소록도병원은 본연의 의료 기능을 유지하면서 지역과 상생할 수 있는 발전 모델을 구축해 나가도록 촉구해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 국립소록도병원은 1916년 한센병 전문치료기관으로 설립됐으나, 환자 수는 1947년 6,254명에서 2023년 370명으로 급감했으며, 평균연령은 79.2세로 65세 이상이 전체의 94%를 차지한다. 현재 입원 환자 대부분은 노인성 질환자들로 구성돼 있어 병원 본래 기능은 사실상 약화되고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

