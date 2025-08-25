본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

경복궁 야간관람 다음 달 3일부터 운영

이종길기자

입력2025.08.25 09:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가을밤 야경과 궁중음악을 한번에
27일 오전 10시부터 예매

경복궁관리소는 다음 달 3일부터 28일까지 가을밤 경복궁의 야경을 즐길 수 있는 야간관람을 운영한다고 25일 밝혔다.


경복궁 경회루

경복궁 경회루

AD
원본보기 아이콘

2008년부터 매년 상·하반기로 나눠 진행하는 프로그램이다. 광화문을 비롯해 흥례문, 근정전, 경회루, 사정전, 강녕전, 교태전, 아미산 권역을 오후 7시부터 9시 30분까지 개방한다.

전통 궁중음악 등 다채로운 문화 체험도 제공한다. 다음 달 11일에는 강녕전에서 관현맹인전통예술단의 특별공연, 다음 달 17일부터 20일까지는 수정전에서 국립국악원 연주자들의 궁중음악을 선보인다. 매주 금~일요일 오후 7시에는 50분간 조선 시대 국왕과 왕비, 왕세자, 세자빈 등이 전통 복식을 갖추고 궁궐을 거니는 모습을 재현한다.


입장권은 오는 27일 오전 10시부터 인터파크 티켓에서 선착순으로 하루 3000매씩 판매된다. 1인당 네 매까지 살 수 있다. 외국인은 여권 등 신분증을 제출하면 관람 당일 광화문 매표소에서 1인 두 매(하루 300매)까지 구매가 가능하다.


경복궁 교태전·아미산 권역

경복궁 교태전·아미산 권역

원본보기 아이콘

만 6세 이하 영유아, 만 65세 이상 어르신, 한복 착용자, 국가유공자 본인과 배우자, 중증장애인 본인과 동반 1인, 경증장애인 본인, 국가유족증 소지자 본인은 흥례문에서 신분증이 확인되면 무료로 입장할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"공무원 안할래" 공시족 4년 만에 반토막

화웨이폰 들고 "니하오, 셰셰" 베네수엘라 대통령 무슨 일?

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

은행 지점 줄어드는데 출장소는 되레 늘어… 왜?

새로운 이슈 보기