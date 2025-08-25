경복궁 야간관람 다음 달 3일부터 운영

가을밤 야경과 궁중음악을 한번에

27일 오전 10시부터 예매

경복궁관리소는 다음 달 3일부터 28일까지 가을밤 경복궁의 야경을 즐길 수 있는 야간관람을 운영한다고 25일 밝혔다.

경복궁 경회루 AD 원본보기 아이콘

2008년부터 매년 상·하반기로 나눠 진행하는 프로그램이다. 광화문을 비롯해 흥례문, 근정전, 경회루, 사정전, 강녕전, 교태전, 아미산 권역을 오후 7시부터 9시 30분까지 개방한다.

전통 궁중음악 등 다채로운 문화 체험도 제공한다. 다음 달 11일에는 강녕전에서 관현맹인전통예술단의 특별공연, 다음 달 17일부터 20일까지는 수정전에서 국립국악원 연주자들의 궁중음악을 선보인다. 매주 금~일요일 오후 7시에는 50분간 조선 시대 국왕과 왕비, 왕세자, 세자빈 등이 전통 복식을 갖추고 궁궐을 거니는 모습을 재현한다.

입장권은 오는 27일 오전 10시부터 인터파크 티켓에서 선착순으로 하루 3000매씩 판매된다. 1인당 네 매까지 살 수 있다. 외국인은 여권 등 신분증을 제출하면 관람 당일 광화문 매표소에서 1인 두 매(하루 300매)까지 구매가 가능하다.

만 6세 이하 영유아, 만 65세 이상 어르신, 한복 착용자, 국가유공자 본인과 배우자, 중증장애인 본인과 동반 1인, 경증장애인 본인, 국가유족증 소지자 본인은 흥례문에서 신분증이 확인되면 무료로 입장할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>