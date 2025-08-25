문화유산보존과학센터, 인니서 문화유산 보존기술 교육

현지 박물관 실무자 스무 명 대상

국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 오는 29일까지 인도네시아 국립박물관에서 문화유산 보존처리 실무자들을 대상으로 '현지 기술교육'을 진행한다고 25일 밝혔다.

지난해 인도네시아 문화유산 보존 '현지 기술교육' 현장[사진=국가유산청 제공] AD 원본보기 아이콘

현지 기술교육은 문화유산 보존·관리 기반이 취약한 아시아권 나라에서 실시하는 국제교류 사업이다. 각국 실정에 맞춘 교육으로 자체적인 문화유산 보존·관리 역량 강화를 유도한다. 2013년부터 지난해까지 몽골, 미얀마, 부탄, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도네시아, 캄보디아 등에서 열네 차례 운영했다.

인도네시아에서는 세 번째로 추진한다. 2023년 7월 자카르타 국립박물관에서 금속 보존처리 교육을, 지난해 4월 보로부두르 보존소에서 보존 심화 교육을 실행했다. 이번에는 인도네시아 문화부 산하 박물관 열여덟 곳 소속 보존처리 실무자 스무 명에게 문화유산 보존처리 재료에 관한 지식을 전파한다.

▲문화유산 보존처리 재료의 선택과 고려사항 ▲아크릴계 수지의 특성과 적용 실습 ▲산을 활용한 클리닝 방법과 실습 ▲지류 유물의 복원과 재료의 이해 등으로 프로그램을 구성했다. 센터 관계자는 "해체된 토기 시편, 부식 금속 시편, 손상된 지류 시편을 사전 제작해 참가자들이 직접 보존처리 과정을 체험하도록 할 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>