고양시, 화학사고 대피장소 6개소 추가 지정…총 20개소 운영

이종구기자

입력2025.08.22 18:04

10월 유해화학물질 사고 합동 훈련 실시
초기 대응 역량 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 유해화학물질 취급사업장에서 발생할 수 있는 화학 사고로부터 시민들의 안전을 지키기 위해 기존 화학사고 대피장소 14개소에 6개소를 추가 지정해 운영한다고 22일 밝혔다.

화학사고 대피장소 운영. 고양특례시 제공

이번 추가 지정은 △유해화학물질 취급사업장으로부터 500m 이상 거리 확보 △규모 적정성 △시설 접근성 등 대피장소 지정 요건을 충족하고, 기존 임시주거시설을 공동 활용하는 방향으로 선별해 이루어졌다.


특히 일산동·서구, 덕양구에 각각 2개소씩 지정해, 시 전역에서 신속하고 안전한 대피가 가능하도록 했다.

시는 대피장소 확충과 함께 화학사고 초기 대응 역량 강화를 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.


지난 7월에는 '화학사고 초기 대응 강화 단계별 교육·훈련 프로그램'을 실시해, 관내 유해화학물질 취급사업장과 유관기관 관계자를 대상으로 이론 교육·토론 훈련을 진행했다. 이를 통해 화학사고 발생 시 초기 대응 절차와 협력체계를 실제 상황에 맞게 점검·보완할 수 있었다.


또한 오는 10월에는 화학사고 초기 대응 능력 강화를 최우선 목표로 한 '유해화학물질 사고 합동훈련'을 실시한다.

이 훈련은 실제 누출 사고를 가정한 현장 모의훈련으로, 사업장·소방·경찰 등 유관기관이 참여해 사고 직후 신속하고 정확한 대응 절차를 점검·보완할 계획이다.


시 관계자는 "대피장소 추가 지정, 훈련·대응 체계 강화와 같은 활동을 통해 화학 사고로부터 시민들의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
