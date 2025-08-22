본문 바로가기
광주은행, 남도장터 금고 업무 약정 체결

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.22 11:51

광주은행이 (재)남도장터와 금고 업무 약정을 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 광주은행 제공

광주은행은 (재) 남도장터와 금고 업무 약정을 체결했다고 22일 밝혔다.


'남도장 터'는 전남도가 출연해 설립한 공공형 종합 유통 플랫폼으로, 지역 농특산물의 유통·판로 확대를 위한 온라인 쇼핑몰 운영을 비롯해 관련 기업 육성 및 전문인력 교육 등을 추진하고 있는 재단법인이다.

이번 금고 지정은 일반 경쟁입찰을 통해 진행됐으며, 광주은행이 단독으로 참여해 지난 7월 18일 금고 지정심의위원회의 심의를 거쳐 최종 금고 지정 은행으로 선정됐다. 이에 따라 광주은행은 향후 3년간 남도장어의 각종 수입금 수납과 지출금 집행 등 자금 운용 전반을 담당하게 된다.


광주은행과 남도장어는 이번 약정을 계기로 단순한 금고 운영을 넘어, 지역 농수축산물 소비 촉진을 위한 공동 홍보 마케팅과 지속 가능한 ESG 경영 실천 등 다양한 협력 사업을 함께 추진해 나갈 계획이다.


광주은행 이상채 부행장은 "지역 대표 유통 플랫폼인 남도장어의 금고 업무를 맡게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "철저한 자금 관리와 함께 지역 농수축산물 소비 촉진을 위한 공동 마케팅 등 실질적인 협력을 통해 지역 경제 활성화에 기여하고, 상생의 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

남도장 터 김경호 대표이사도 "이번 금고 약정은 단순한 자금 관리 이상의 의미를 갖는다"며 "광주은행과의 협력을 통해 지역 상생 가치 실현과 농어가 소득 증대에 기여할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
