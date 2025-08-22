최태원-빌 게이츠 만찬 회동 'SMR·백신협력 확대' 논의

오늘 오전 여의도서 추가 회동

정기선 HD현대 부회장도 만나

미국 차세대 원전 개발업체 테라파워 창업자이자 게이츠재단 이사장인 빌 게이츠 회장이 국내 주요 그룹 총수들과 연이어 만나 소형모듈원전(SMR)과 백신 분야 협력 방안을 논의했다. 글로벌 에너지·바이오 산업 지형이 빠르게 재편되는 가운데 한국 기업들이 핵심 파트너로 부상하고 있다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

최태원 SK 회장(사진 오른쪽)과 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 21일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 악수를 하고 있다. SK 제공 AD 원본보기 아이콘

22일 재계에 따르면 게이츠 회장은 전날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 만찬 회동을 갖고 테라파워의 나트륨 소형모듈원자로(SMR) 상용화와 백신 협력 확대를 위한 실행 전략을 점검했다.

최 회장은 만찬에서 "한국과 SK가 테라파워 SMR 상용화에 중요한 역할을 할 수 있다고 믿는다"며 "안전성과 효율성, 친환경성을 바탕으로 시장 수용성을 높이는 노력을 함께 해 나가자"고 말했다. 게이츠 회장은 "차세대 SMR의 빠른 실증과 확산을 위해 한국 정부의 규제 체계 수립과 공급망 구축 역할이 매우 중요하다"며 "이 경우 앞으로 SK와 테라파워가 글로벌 시장을 선도할 수 있다고 본다"고 화답했다.

양측은 이날 오전 여의도 콘래드호텔에서도 김정관 산업통상자원부 장관이 배석한 가운데 추가 회동을 갖고, 한미 협력을 기반으로 한 한국형 SMR 생태계 구축과 민간 참여 확대 방안을 논의했다. 앞서 SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 테라파워에 2억5000만 달러를 투자해 2대 주주가 됐으며, 한국수력원자력과 차세대 SMR 개발을 공동 추진하고 있다.

HD현대는 지난 3월 테라파워와 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약’을 체결했다. 사진 앞줄 오른쪽부터 반시계 방향으로 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장, 정기선 HD현대 수석부회장, 빌 게이츠 테라파워 창업자, 크리스 르베크 최고경영자. HD현대 원본보기 아이콘

게이츠 회장은 이날 정기선 HD현대 수석부회장과도 만나 지난 3월 체결한 업무협약(MOU) 이행 상황을 점검하고 나트륨 원자로 공급망 확대와 상업화 실행 전략을 논의했다. 앞서 HD현대와 테라파워는 나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 MOU를 체결한 바 있다.

테라파워가 개발한 나트륨 원자로는 에너지 저장 기능을 갖춘 소듐냉각고속로(SFR) 방식의 4세대 SMR로, 기존 원자로 대비 핵폐기물 발생량이 40% 적고 열효율과 안전성이 높아 차세대 원전으로 주목받고 있다.

정 수석부회장은 "차세대 SMR 기술은 지속가능한 미래 에너지 구현을 위한 핵심 솔루션"이라며 "양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것"이라고 말했다. 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO)는 "이번 협력을 통해 나트륨 원자로 상용화를 가속화하고, 글로벌 시장에서의 새로운 기회를 지속 창출해 나가겠다"고 했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



