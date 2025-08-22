본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

정청래 "국민의힘, 통진당 비교해 열 번 백 번 정당 해산 감"

황서율기자

입력2025.08.22 10:02

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일 더불어민주당 최고위원회의

정청래 더불어민주당 당대표는 "국민의힘은 내란에 직접 연루된 정당이니 통합진보당에 비교해보면 열 번 백 번 정당 해산 감이다"고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

22일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 "국민의힘은 내란당이라는 오명에서 벗어날 수 있을까"라며 이렇게 전했다.

정 대표는 "12·3 비상계엄 내란 사태 때 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 내란특검의 수사선상에 올라있다"며 "내란특검은 추경호 의원을 피의자로 적시했다"고 했다.


이어 "특검은 국회의 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 받는 추 의원을 곧 소환조사할 것 같다"며 "수사 결과 추 의원의 표결 방해가 확인된다면 추 의원과 내란 주요 임무 종사자가 될 것이고 형법 87조에 따라 사형·무기징역 또는 5년 이상의 징역이나 금고를 피할 길이 없어 보인다"고 덧붙였다.


정 대표는 "그렇게 되면 국민의힘은 내란 우두머리 피의자 윤석열과 내란 주요 임무 종사자 피의자를 동시에 보유한 정당이 될 가능성이 높다"며 "윤석열 내란 우두머리 피의자에 대해 추 의원까지 유죄로 확정된다면 국민의힘은 정당을 해체하라는 국민적 분노를 직면할 것이다"고 전했다.

그는 "저는 국회 의결로 정당 해산 안건을 국무회의에서 심의할 수 있도록 하는 헌법재판소법 개정안을 이미 발의했다"며 "통진당의 해산 사유는 내란예비음모 내지 내란선동 혐의였는데 이 사례를 봤을 때 국민의힘을 해산시키지 못할 이유는 없다"고 말했다.


끝으로 정 대표는 내란특검을 향해 "추경호 의원의 비상계엄 표결 방해 의혹 혐의에 대해 철저히 수사하길 바란다"고 강조했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

李 지지율 2주 연속 하락해 56%…'경제전망 대선 전 수준으로'

새로운 이슈 보기