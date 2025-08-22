외신도 주목한 '케데헌'…빌보드 이어 오스카까지 넘본다



CNN, 넷플릭스 역대 최다 시청 오리지널 영화 기대

AP "오리지널 스토리 승부"

98개국 넷플 1위…23일 북미 이어 영국·호주 극장서 상영

형형색색의 응원봉 불빛이 서울의 밤하늘을 수놓는다. 무대 위 아이돌은 어느 순간 악마를 무찌르는 전사로 변신하고, 관객들은 이들의 노래에 환호하며 열광한다. 이는 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 한 장면이지만 최근 전 세계에서 아이돌에 열광하는 영화 속 풍경이 현실로 나타나고 있다.

외신, 여름 강타한 '케데헌 열풍'에 주목… '세계를 어떻게 정복했나'

미국 유력매체 CNN은 21일(현지시간) '케데헌이 여름을 강타했다'는 제목의 기사에서 이 작품이 지난 6월 공개 이후 넷플릭스 사상 최다 시청 기록을 세운 오리지널 영화가 될 것이라고 내다봤다. CNN은 케데헌을 두고 "K팝이 대중문화를 정복한 방식을 설명할 또 하나의 기회"라며 K팝과 초자연적 퇴마라는 두 강력한 장르를 성공적으로 결합했다고 평가했다.

영화는 걸그룹이자 동시에 인간 영혼을 노리는 악마들을 사냥하는 히어로 팀이라는 독창적인 설정으로 이야기를 풀어나간다. 그들의 가장 강력한 적 중 하나는, 실은 악마로 위장한 라이벌 보이밴드다. 초자연적 주제에, 친숙한 K팝 콘텐츠를 비빔밥처럼 버무려내 세계적 흥행 신화를 써 내려가고 있다.

AP통신은 기존 지식재산권(IP)에 기대지 않고 오리지널 스토리로 승부한 점이 호응을 얻었다고 평가했다. 최근 글로벌 콘텐츠 산업은 대부분 유명 웹툰, 베스트셀러 소설, 인기 게임이나 기존 영화의 리메이크와 같은 이미 검증된 IP에 기반하는 경우가 많다. 이렇게 되면 흥행 가능성은 커지지만 동시에 창작의 참신성은 줄어들 수밖에 없다. 케데헌은 이런 흐름에 편승하는 대신 전혀 새로운 세계관과 캐릭터로 승부를 본 것이다.

워싱턴포스트(WP)는 케데헌의 성공 비결을 "K팝 문화, 더 나아가 한국 문화를 충실히 담아낸 점"에서 찾았다. WP는 이 작품이 전 세계 관객에게 폭넓은 공감을 끌어낸 동시에 K팝의 매력을 더욱 증폭시켰다고 분석했다. 한국적이되 지나치게 배타적이지 않고, 전적으로 서구적이지 않은 '중간 지점'을 지향한 점이 차별화를 만들어냈다는 것이다.

실제 연출을 맡은 매기 강 감독도 케데헌의 세계관을 구축할 때 한국적 요소를 억지로 설명하기보다 있는 그대로 보여주는 방식을 택했다고 한다. 전통의학 클리닉 장면이나 응원봉 문화도 서구 관객을 위해 따로 해설하지 않고 그대로 내보냈다. 그는 "그냥 모두가 한국에 있다고 받아들이게 하고 싶었다"며 억지 설명 대신 문화적 몰입을 추구했다고 강조했다.

빌보드까지 접수한 OST… 넷플릭스 '아카데미 주제가상 출품'

영화 속 음악은 케데헌 열풍에 더욱 불을 지폈다. 영화 속에서 인물들의 가장 강력한 무기는 다름 아닌 음악이었다. 극 중에서 노래는 사람들을 하나로 묶어 악으로부터 지켜내는 힘이다. 이야기 속에서 악을 막아내던 음악은 이제 현실에서 전 세계 팬들을 휘어잡는 또 다른 힘이 됐다.

오리지널 사운드트랙(OST)은 사회관계망서비스(SNS)에서 댄스 챌린지와 커버 영상 열풍을 일으켰고, 가상의 그룹 헌트릭스(Huntr/x)와 사자보이스(Saja Boys)는 실제 K팝 그룹들을 제치고 글로벌 최대 음원 플랫폼인 스포티파이 차트 상위권에 올랐다. 대표곡 '골든'(Golden), '유어 아이돌'(Your Idol), '소다 팝'(Soda Pop)은 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 나란히 톱10에 진입했다. 영화 사운드트랙의 세 곡 이상이 빌보드 톱10에 오른 것은 1977년 '토요일 밤의 열기', 1995년 '사랑을 기다리며' 이후 처음이다. 넷플릭스는 OST 수록곡 골든을 아카데미 주제가상 후보로 출품하겠다고 밝혔다.

국적과 연령을 가리지 않은 폭넓은 인기에 힘입어 케데헌은 현재 93개국 넷플릭스 차트에서 1위를 달리고 있다. 누적 조회 수는 3300만회를 넘어 넷플릭스 사상 가장 많이 본 오리지널 애니메이션 영화가 됐다. 흥행세를 몰아 케데헌은 8월 23~24일 북미를 시작으로 영국, 호주, 뉴질랜드 극장에서도 상영된다.

이제 케데헌은 오스카(아카데미)상 수상까지 넘보고 있다. 아직 넷플릭스 오리지널 한국 콘텐츠가 오스카를 품은 사례는 없다. 골드더비는 "네(Yes), 케데헌은 타당한 오스카 경쟁자입니다"라는 기사를 통해 이 작품이 최고 권위의 오스카상 유력 후보로 거론되고 있다고 전했다.





