컴투스 '스타시드:아스니아 트리거' 내달 11일 일본 출시

컴투스는 다음 달 11일 일본에서 '스타시드: 아스니아 트리거'를 출시한다고 21일 밝혔다.

'스타시티: 아스니아 트리거'. 컴투스 제공

'스타시티: 아스니아 트리거'는 조이시티가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스하는 인공지능(AI) 미소녀 캐릭터 수집형 역할수행게임(RPG)이다.

지난해 한국을 비롯한 세계 각국에서 론칭해 세계관과 다양한 캐릭터 수집 성장의 재미, 간편한 전투 시스템 등이 큰 호응을 얻었다. 특히 캐릭터와의 1대 1 소통 창구인 '인스타시드'는 몰입감을 더했다는 평가를 받았다.

일본이 서브컬처 본고장인 만큼 타카하시 리에, 우치다 마아야, 나가세 안나, 카게야마 리사 등 유명한 일본 성우진이 연기에 참여했다고 컴투스는 전했다. 세계관과 스토리도 현지 유저 취향을 반영해 재구성했다.

컴투스 관계자는 "글로벌 시장에서 검증된 인기 요소를 바탕으로 현지 유저층을 공략할 계획"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



