'씬 스틸러' 배우들 부산영화제서 관객과 소통

이종길기자

입력2025.08.21 15:30

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현봉식, 김재화, 이준혁, 윤경호 등 출연

다음 달 열리는 부산국제영화제에서 우리나라 대표 '씬스틸러' 배우들과 작품 이야기를 나누는 프로그램이 진행된다.


영화 '좀비딸'에서 열연한 윤경호

영화 '좀비딸'에서 열연한 윤경호

부산국제영화제 사무국은 배우 여섯 명이 직접 작품과 연기에 관해 이야기하는 '아주담담 씬스틸러: 장면을 훔친 사람들'을 선보인다고 21일 밝혔다. 출연 배우는 현봉식, 김재화, 이준혁, 윤경호, 백주희, 이상희 등 여섯 명이다.

현봉식은 '승부', '로비', '파과' 등 다양한 장르에서 강렬한 캐릭터를 선보였고, 김재화는 '그녀에게'로 한국영화평론가협회상 여우주연상을 받았다. 이준혁은 '리바운드', '히트맨2' 등에서 다채로운 연기를 뽐냈고, 윤경호는 '중증외상센터', '좀비딸'로 최근 큰 인기를 얻었다. 백주희는 '인간수업', '유어아너' 등 무대와 스크린을 자유롭게 넘나들며 활동하고, 이상희는 '로기완'으로 청룡영화상 여우조연상과 백상예술대상 영화 부문 여자조연상을 받았다.


이 프로그램은 영화제를 찾은 관객 누구나 무료로 관람할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
