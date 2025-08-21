본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

함안군, 민·관·군·경·소방 을지연습 실제훈련 실시

영남취재본부 주소은기자

입력2025.08.21 15:01

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

함안박물관 테러에 의한 폭발 및 화재 복구훈련

경남 함안군은 2025년 을지연습의 일환으로 '함안박물관 테러에 의한 폭발 및 화재 복구훈련'을 실시해 함안군 지역의 통합방위 작전 능력을 한층 강화했다.


지난 20일 이뤄진 훈련은 함안박물관에 거동이 수상한 사람이 침입해 폭탄 테러를 감행한 상황을 가정한 대응 훈련으로, 함안군, 5870부대 4대대, 함안소방서, 함안경찰서 등 유관기관 간 신속하고 정확한 상황 전파를 통해 초기 대응 태세를 확립하고 기관별 임무를 확인하는 등 유기적인 대응체계를 구축하기 위해 실시했다.

2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공

2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 다중이용시설에서 진행된 이번 훈련은 △초기 대응 △통합지원본부 운영 △경계 및 검문·검색 강화 △화재 진압 및 응급 구조 △폭발물 탐색 및 처리 △운영 정상화를 위한 긴급 복구 절차 등이 진행되어 각 기관의 대응 역량을 점검하고 개선할 기회를 가졌다.

또한 소방차와 구급차 등 13대의 차량이 동원되어 민방위 대원 등 주민들을 대상으로 소화기 사용법 교육과 심폐소생술 실습도 함께 이뤄졌다.


함안박물관,2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공

함안박물관,2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공

원본보기 아이콘

조근제 군수는 "변화하는 상황에서 기관 간 협업 능력이 신속하고 체계적으로 작동되는 것이 매우 중요하다"며 "전시와 다름없는 실전 분위기를 조성해 민·관·군·경 통합방위 태세를 더 강화해 군민의 재산과 생명을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

오너 일가의 사금고 '티앤엠'…신원 승계의 핵심키⑩

새로운 이슈 보기