함안군, 민·관·군·경·소방 을지연습 실제훈련 실시

함안박물관 테러에 의한 폭발 및 화재 복구훈련

경남 함안군은 2025년 을지연습의 일환으로 '함안박물관 테러에 의한 폭발 및 화재 복구훈련'을 실시해 함안군 지역의 통합방위 작전 능력을 한층 강화했다.

지난 20일 이뤄진 훈련은 함안박물관에 거동이 수상한 사람이 침입해 폭탄 테러를 감행한 상황을 가정한 대응 훈련으로, 함안군, 5870부대 4대대, 함안소방서, 함안경찰서 등 유관기관 간 신속하고 정확한 상황 전파를 통해 초기 대응 태세를 확립하고 기관별 임무를 확인하는 등 유기적인 대응체계를 구축하기 위해 실시했다.

2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 다중이용시설에서 진행된 이번 훈련은 △초기 대응 △통합지원본부 운영 △경계 및 검문·검색 강화 △화재 진압 및 응급 구조 △폭발물 탐색 및 처리 △운영 정상화를 위한 긴급 복구 절차 등이 진행되어 각 기관의 대응 역량을 점검하고 개선할 기회를 가졌다.

또한 소방차와 구급차 등 13대의 차량이 동원되어 민방위 대원 등 주민들을 대상으로 소화기 사용법 교육과 심폐소생술 실습도 함께 이뤄졌다.

함안박물관,2025년 을지연습 폭탄 테러 실제훈련 실시. 함안군 제공 원본보기 아이콘

조근제 군수는 "변화하는 상황에서 기관 간 협업 능력이 신속하고 체계적으로 작동되는 것이 매우 중요하다"며 "전시와 다름없는 실전 분위기를 조성해 민·관·군·경 통합방위 태세를 더 강화해 군민의 재산과 생명을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



