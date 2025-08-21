민주당 상임고문 만난 李대통령 "국민이 바라는 나라 만드는 데 최선"

권노갑 고문 "통일 문제 앞당기는 길 모색하겠다고 발표한 데 감사"

이재명 대통령이 21일 더불어민주당 상임고문단을 만나 "민주당의 가치와 그간에 해왔던 그 길대로 우리 국민들이 바라는 새로운 나라를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실 열린 민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 "고문님들이 다 애써주신 덕에 저희가 이렇게 새로운 정부의 책임을 맡게 됐다. 관심을 많이 가져주시고, 조언도 많이 해주시기 바란다"면서 이같이 밝혔다. 오찬 간담회에는 권노갑·이용득 상임고문, 김원기·임채정·정세균·문희상·박병석·김진표 전 국회의장, 이해찬 전 대표, 정동영 통일부 장관 등이 참석했다. 정 장관은 민주당 고문 자격으로 함께했다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관 등이 자리했다.

이에 권노갑 고문은 "1999년 김대중 전 대통령이 5년 집권하는 동안에만 청와대를 출입했었다"면서 "이 대통령이 당선됨으로써 23년 만에 처음으로 이런 자리를 마련해서 초청해주셔서 감사하고 감개무량하다"고 화답했다.

그러면서 권 고문은 "8.15 기념사에서 발표한 것과 같이 대북 문제에 있어서 대화 정치를 재개하고 그리고 모든 통일 문제를 앞당길 수 있는 길을 모색하겠다고 발표한 데에 대해서 온 국민이 즐겁게 받아들이고 있다"면서 "우리 모두가 감사하게 생각하고 그러한 발언을 해 주신 이 대통령께 다시 한번 이 자리를 빌려서 감사드린다"고 말했다. 이어 권 고문은 "한미 정상회담이 성공이 이뤄지기를 다시 한번 부탁드린다"라고도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>