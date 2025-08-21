유비벨록스, 5개 카드사 상품 기반 카드 비교 및 추천 서비스 개시

유비벨록스 유비벨록스 089850 | 코스닥 증권정보 현재가 5,990 전일대비 40 등락률 +0.67% 거래량 8,022 전일가 5,950 2025.08.21 09:58 기준 관련기사 유비벨록스, 상반기 매출 3477억…전년 대비 24%↑유비벨록스, 신용카드 판매대리 겸영업무 신고 수리 완료…신규 수익모델 확보유비벨록스, 1분기 매출액 1740억…"전년比 41% 증가" 전 종목 시세 보기 close 는 자체 마이데이터 플랫폼 '유플래너'에서 신용카드 비교·추천 및 가입 연계 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다. 신용카드 판매대리 겸영업무 신고 수리가 완료됨에 따라 KB국민카드, 신한카드, 삼성카드, 롯데카드, NH농협카드 등 카드사의 다양한 상품을 맞춤형으로 추천하며 신규 사업에 진출한다.

회사 관계자는 "유플래너 누적가입자가 2023년 초 2000명에서 현재 40만명까지 꾸준히 증가하고 있어 가입자들을 대상으로 수입·지출 데이터 기반 맞춤형 금융카드 상품을 제안하는 서비스를 시작하게 됐다"며 "특히 당사 플랫폼의 차별점이 연인, 부부 및 가족을 대상으로 한 '공동관리' 기능인만큼 공동관리 사용자 개개인의 소비패턴에 걸맞은 혜택을 제공하는 카드 조합을 추천해 당사 플랫폼의 활용을 극대화 할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "뿐만 아니라 모바일 쿠폰 관리 서비스 제공도 시작했다"며 "이 서비스는 사용자가 다양한 경로를 통해 받은 모바일 쿠폰이나 이미지 형태의 교환권 등을 등록·정리해 한번에 관리할 수 있는 편의성을 제공한다. 이같이 실생활에 유용한 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>