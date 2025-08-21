본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

유비벨록스, 5개 카드사 상품 기반 카드 비교 및 추천 서비스 개시

장효원기자

입력2025.08.21 09:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
유비벨록스, 5개 카드사 상품 기반 카드 비교 및 추천 서비스 개시
AD
원본보기 아이콘

유비벨록스 는 자체 마이데이터 플랫폼 '유플래너'에서 신용카드 비교·추천 및 가입 연계 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다. 신용카드 판매대리 겸영업무 신고 수리가 완료됨에 따라 KB국민카드, 신한카드, 삼성카드, 롯데카드, NH농협카드 등 카드사의 다양한 상품을 맞춤형으로 추천하며 신규 사업에 진출한다.


회사 관계자는 "유플래너 누적가입자가 2023년 초 2000명에서 현재 40만명까지 꾸준히 증가하고 있어 가입자들을 대상으로 수입·지출 데이터 기반 맞춤형 금융카드 상품을 제안하는 서비스를 시작하게 됐다"며 "특히 당사 플랫폼의 차별점이 연인, 부부 및 가족을 대상으로 한 '공동관리' 기능인만큼 공동관리 사용자 개개인의 소비패턴에 걸맞은 혜택을 제공하는 카드 조합을 추천해 당사 플랫폼의 활용을 극대화 할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "뿐만 아니라 모바일 쿠폰 관리 서비스 제공도 시작했다"며 "이 서비스는 사용자가 다양한 경로를 통해 받은 모바일 쿠폰이나 이미지 형태의 교환권 등을 등록·정리해 한번에 관리할 수 있는 편의성을 제공한다. 이같이 실생활에 유용한 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

경찰, 김영환 지사 '돈봉투 수수 의혹' 충북도청 압수수색

새로운 이슈 보기