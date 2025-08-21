전남대 AI융합대 학생들, 지식재산 썸머스쿨 잇단 수상

전남대학교 AI융합대학 학생들이 '2025 지식재산 썸머스쿨'에서 최우수상과 우수상을 휩쓸었다. 전남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교 AI융합대학 학생들이 '2025 지식재산 썸머스쿨'에서 최우수상과 우수상을 휩쓸며 AI 교육과 지식재산 교육을 결합한 선도 모델의 성과를 입증했다.

전국 최초로 AI단과대학을 설립한 전남대는 이번 수상을 통해 산업 수요와 연결된 실질적 결과를 만들어내는 혁신적 교육 모델로 자리매김하고 있다.

21일 전남대에 따르면 AI융합대학 지식재산융합전공 학생 9명은 특허청 주최, 한국발명진흥회 주관으로 열린 '2025년 지식재산 썸머스쿨'에서 최우수상과 우수상을 수상했다.

'지식재산 썸머스쿨'은 다양한 전공의 학생들에게 지식재산권의 중요성과 활용 방법을 교육하는 특허청의 대표 프로그램이다.

'2025 트렌드코리아'를 주제로 한 올해 행사는 지난 11~13일 경기도 양평 블룸비스타 호텔에서 개최됐으며, 지식재산 중점대학 사업을 운영하는 전국 9개 거점국립대학에서 60여 명의 학생이 참가했다.

이 자리에서 전남대 AI융합대학 김지용 학생이 소속된 팀은 '빛으로 발색을 구현하는 화장품 테스트 장치'를 제안해 최우수상(특허청장상)의 영예를 안았다.

류민석 학생이 참여한 팀은 '반려견 전용 스마트 웨어러블 목걸이 및 건강 데이터 기반 맞춤형 서비스 애플리케이션'으로, 임규보·최윤정 학생이 소속된 팀은 '아이들의 식습관 형성을 위한 디바이스'로 각각 우수상(한국발명진흥회장상)을 수상했다.

전남대 지식재산융합전공 박인호 주임교수는 "학생들이 이번 썸머스쿨을 통해 이론뿐만 아니라 실무 경험을 쌓고, 나아가 지식재산 전문가로 성장하는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 실무 중심의 교육과 다양한 대외 활동을 통해 지식재산 분야를 선도할 인재를 양성하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>