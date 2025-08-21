본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

새벽에 길거리 주차 차량 2대에 불지른 40대 검거

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.21 08:59

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 남부경찰서 전경.

광주 남부경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

새벽 시간대 길거리에 주차된 차량에 불을 지른 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


광주 남부경찰서는 21일 거리에 주차된 차량에 불을 지른 혐의(일반자동차방화)로 40대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시께 광주 남구 백운동·양림동 한 도로에 주차된 승용차 2대에 인화물질을 이용해 불을 지른 혐의를 받고 있다.


불은 신고받고 출동한 소방 당국에 의해 인명피해 없이 꺼졌지만, 차량 1대가 전소했고, 나머지 1대에는 그을음 흔적이 생겼다.


불을 지르고 달아난 A씨는 일대 폐쇄회로TV(CCTV)로 추격한 경찰에 의해 이날 오전 동구 관내에서 검거됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 과거 동종 전과로 징역형을 살다가 지난 4월 출소한 것으로 파악됐다.


경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

"노사관계 재정립" 코레일, SR 통합 앞둔 사전작업?

새로운 이슈 보기