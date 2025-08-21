[뉴욕증시]기술주 이틀째 하락에 S&P·나스닥 ↓…FOMC "인플레가 더 위험"

투자자 차익실현에 반도체·기술주 ↓

AI 투자 열풍 과열 우려도

FOMC 의사록 "고용보다 인플레가 더 위험"

22일 파월 잭슨홀 연설 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 20일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 투자자들의 차익실현 움직임 속에 고평가 논란이 제기된 기술주가 이틀 연속 약세를 보이며 S&P500지수와 나스닥지수를 끌어내렸다. 같은 날 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC)의 의사록에서는 금리 인하는 시기상조라는 위원들의 판단이 확인됐다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 16.04포인트(0.04%) 상승한 4만4938.31에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 15.59포인트(0.24%) 내린 6395.78, 기술주 중심의 나스닥지수는 142.095포인트(0.67%) 하락한 2만1172.857에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 4거래일, 나스닥지수는 2거래일 연속 하락했다.

투자자들은 그간 급등했던 반도체·기술주에서 차익을 실현했다. 인공지능(AI) 열풍이 장기간 지속될 수 있을지에 대한 의문도 매도세를 자극했다. 종목별로는 반도체주인 엔비디아가 0.14% 내렸다. AMD는 0.81%, 브로드컴은 1.27% 하락했다. 다른 기술주도 약세를 나타냈다. 애플은 1.97% 내렸고 마이크로소프트(MS)와 구글 모회사 알파벳은 각각 0.79%, 1.14% 떨어졌다. 페이스북 모회사 메타는 0.5%, 테슬라는 1.64% 떨어졌다.

BMO 프라이빗 웰스의 캐럴 슐라이프 수석 시장 전략가는 "기술주는 4월초 저점에서 80% 넘게 오르는 등 놀라운 상승세를 보였다"며 "일부 투자자들이 기술주에서 차익을 실현하는 것은 놀라운 일이 아니다"라고 분석했다. 이어 "8월 말에는 일반적으로 거래량이 적어 펀더멘털 보다 변동폭이 훨씬 크다"고 덧붙였다.

밀러 타박의 매트 말리 수석 시장 전략가는 "최근 기술주 하락은 3주 전에 있었던 가벼운 조정에 불과할 수 있다"며 "경고음을 울리려면 추가 하락세가 더 이어지는지를 지켜봐야 한다"고 진단했다.

이날 오후 공개된 7월 FOMC 의사록에서는 미 연방준비제도(Fed) 위원들이 금리 인하는 시기상조라는 데 의견을 모은 것으로 드러났다. 의사록은 "참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했고, 대다수는 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다"고 밝혔다. 관세 정책이 물가에 미칠 영향과 관련해서는 여러 위원들이 "시기, 강도, 지속성 등에서 상당한 불확실성이 남아 있다"고 지적했고, "높은 관세 영향이 장기화되면 기대 인플레이션이 고정되지 못할 위험이 커진다"고 봤다. 앞서 Fed는 지난달 30일 열린 FOMC에서 기준금리를 연 4.25~4.5%로 동결 결정했다.

다만 의사록은 "일부는 고용 하방 위험을 가장 중요한 위협으로 봤다"고 전했다. 이는 금리 인하를 주장하며 동결 결정에 반대표를 던진 미셸 보먼 Fed 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 견해로 보인다.

이번 FOMC 의사록은 오는 22일 오전 10시 예정된 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설을 앞두고 공개됐다. 파월 의장은 이 연설을 통해 미 경제 전망과 통화정책 방향을 제시할 예정으로, 금리 인하 신호를 줄지 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 시장 기대를 누를지가 주목된다. 그가 통화완화 신중론을 고수할 경우 증시 약세가 심화될 가능성도 제기된다.

백악관의 금리 인하 압박도 계속되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 리사 쿡 Fed 이사가 허위 기재로 모기지 대출을 받았다는 의혹을 제기하며 사임을 촉구했다.

아울러 투자자들은 대형 유통업체 실적에도 주목했다. 타깃은 2분기 매출 감소와 새 최고경영자(CEO) 발표 이후 주가가 6.33% 급락했다. 반면 로우즈는 시장 예상치를 웃도는 실적을 내며 0.85% 올랐고, TJX 컴퍼니즈 호실적과 연간 주당순이익(EPS) 전망 상향에 힘입어 2.71% 상승했다.

국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.29%, 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 3.74%에서 움직이고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



