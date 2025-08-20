원·달러 환율 7.5원 오른 1398.4원 마감

20일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 7.5원 오른 1398.4원에 마감했다.





