본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동의과학대 간호학과, 지역 고교생 대상 ‘보건교육’ 강좌 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.20 15:29

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 기반 분석·체험형 실습… 진로 설계 기회 제공

동의과학대학교(총장 김영도) 간호학과는 지난 7월 28일부터 8월 7일까지 9일간 일정으로 부산 지역 고등학생 21명을 대상으로 교과형 지역연계 교육프로그램 '보건교육' 강좌를 운영했다.

동의과학대 간호학과가 지역 고교생 대상 ‘보건교육’ 강좌를 운영하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공

동의과학대 간호학과가 지역 고교생 대상 ‘보건교육’ 강좌를 운영하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공

AD
원본보기 아이콘

'교과형 지역연계 교육과정'은 부산교육청이 주관하는 사업으로 일반 고등학교에서 개설하기 어려운 교과목을 지역 대학과 연계 개설해 학생들의 진로 설계를 돕는 프로그램이다.


이번 과정에서 동의과학대 간호학과는 ▲보건의료 정책 ▲생애주기별 보건 의료문제 ▲고령화·저출산 이슈 ▲노인·임산부 체험 ▲보건 교육안 작성 ▲재난안전·심폐소생술 실습 ▲보건 교육계획·평가 ▲교육계획서 작성·시연 등 다양한 교육을 진행했다.

특히 참가 학생들은 AI 프로그램을 활용해 생애주기별 지역사회 현황을 분석하고 문제를 도출한 뒤, 이를 해결하기 위한 보건 교육 주제를 직접 기획·시연해 문제 해결 능력을 기를 수 있는 기회를 얻었다.


동의과학대 간호학과 김윤지 학과장은 "이번 프로그램이 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 대학의 교육 자원과 시설을 활용해 지역사회와 연계한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기