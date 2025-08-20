동의과학대 간호학과, 지역 고교생 대상 ‘보건교육’ 강좌 운영

AI 기반 분석·체험형 실습… 진로 설계 기회 제공

동의과학대학교(총장 김영도) 간호학과는 지난 7월 28일부터 8월 7일까지 9일간 일정으로 부산 지역 고등학생 21명을 대상으로 교과형 지역연계 교육프로그램 '보건교육' 강좌를 운영했다.

동의과학대 간호학과가 지역 고교생 대상 ‘보건교육’ 강좌를 운영하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

'교과형 지역연계 교육과정'은 부산교육청이 주관하는 사업으로 일반 고등학교에서 개설하기 어려운 교과목을 지역 대학과 연계 개설해 학생들의 진로 설계를 돕는 프로그램이다.

이번 과정에서 동의과학대 간호학과는 ▲보건의료 정책 ▲생애주기별 보건 의료문제 ▲고령화·저출산 이슈 ▲노인·임산부 체험 ▲보건 교육안 작성 ▲재난안전·심폐소생술 실습 ▲보건 교육계획·평가 ▲교육계획서 작성·시연 등 다양한 교육을 진행했다.

특히 참가 학생들은 AI 프로그램을 활용해 생애주기별 지역사회 현황을 분석하고 문제를 도출한 뒤, 이를 해결하기 위한 보건 교육 주제를 직접 기획·시연해 문제 해결 능력을 기를 수 있는 기회를 얻었다.

동의과학대 간호학과 김윤지 학과장은 "이번 프로그램이 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 대학의 교육 자원과 시설을 활용해 지역사회와 연계한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



