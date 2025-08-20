중기부, 1011억 규모 '충남 기업성장 벤처펀드' 결성

모태펀드 600억 포함 역대 최대 규모 출자

충남도·금융권·지역 선배기업 공동 참여

3년간 1500억 펀드로 충남 벤처 집중 투자

중소벤처기업부는 충남 지역 중점 투자 벤처펀드에 출자하는 1011억원 규모 벤처모펀드인 '충남 기업성장 벤처펀드'를 결성했다고 20일 밝혔다.

노용석 중기부 차관은 이날 소노벨천안에서 열린 충남 기업성장 벤처펀드 결성식에 참석해 충남 지역모펀드가 본격적인 운영에 나선다고 밝혔다.

노용석 중소벤처기업부 차관(오른쪽에서 여섯 번째)이 20일 충남 천안 소노벨에서 열린 '충남 기업성장 벤처펀드 결성식'에서 세리머니 후 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

중기부는 지난 2월 비수도권 전용 지역모펀드 조성에 참여할 지자체를 모집하여 강원, 경북, 부산, 충남 4곳을 펀드 조성 지역으로 선정했다. 충남도청을 중심으로 한 지역사회의 적극적인 참여로 충남에서 첫 번째 펀드가 결성됐다.

이 펀드는 모태펀드가 대형 지역모펀드 조성을 위해 역대 최대 규모인 600억원을 출자했다. 주요 출자자로 충청남도, 기업은행, 농협은행, 하나은행 등이 참여했다. 특히 지역 선배기업인 JB, 미래엔서해에너지, 선익시스템, 대일공업에서 총 60억원을 출자해 지역 후배기업의 성장을 지원한다.

충남 기업성장 벤처펀드는 다음 달 운영위원회를 통해 출자 분야를 확정하고 오는 10월부터 자펀드 출자사업을 시작, 향후 3년간 충남에 중점 투자하는 1500억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.

노 차관은 "지역사회의 연대로 탄생한 '충남 기업성장 벤처펀드'는 다른 지역사회에 영감과 용기를 주고, 많은 지역 기반 투자자들의 참여를 끌어내는 촉매제가 될 것"이라며 "중기부는 이번 충남 기업성장 벤처펀드를 시작으로 5극 3특 중심의 비수도권 전용 벤처모펀드를 조성해 벤처·스타트업을 지역의 성장엔진으로 육성하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>