박병희 농협생명 대표 "농업인의 사회안전망 역할 충실히 수행해야"

최동현기자

입력2025.08.20 14:28

2025년 하반기 경영전략회의 개최

NH농협생명이 지난 18일부터 19일까지 이틀간 경기 고양시 NH인재원에서 '2025년 하반기 경영전략회의'를 실시했다고 20일 밝혔다.


이날 회의엔 박병희 NH농협생명 대표를 비롯해 본사와 지역조직 임직원, 영업관리자 등 200여명이 참석했다. 이들은 올해 상반기 주요 경영실적을 점검하고 하반기 사업추진 방향을 논의했다. 부문별 발표를 통해 ▲경영환경 변화에 대응한 경영관리방안 ▲고객 및 영업현장 중심 업무지원 강화 ▲농업인 실익 증대 ▲신계약 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 마케팅전략 다변화 ▲자산배분 방향 및 투자계획 등을 공유하며 향후 추진 전략을 구체화했다.

박병희 NH농협생명 대표가 지난 18~19일 이틀간 NH인재원에서 열린 ‘2025년 하반기 경영전략회의’에서 발언하고 있다. 농협생명

박 대표는 영업현장 적극 지원을 통한 영업경쟁력 강화와 농업인을 위한 사회안전망 역할 수행, 보험산업 건전성 강화에 따른 선제적 대응, 내부통제 철저 및 금융사고 예방 등 당부사항을 전했다.


박 대표는 "지금까지 많은 성과를 만들어 온 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 농업인의 사회안전망 역할을 충실히 수행하는 보험사로 지속 발전할 것"이라고 전했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
