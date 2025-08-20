박병희 농협생명 대표 "농업인의 사회안전망 역할 충실히 수행해야"

2025년 하반기 경영전략회의 개최

NH농협생명이 지난 18일부터 19일까지 이틀간 경기 고양시 NH인재원에서 '2025년 하반기 경영전략회의'를 실시했다고 20일 밝혔다.

이날 회의엔 박병희 NH농협생명 대표를 비롯해 본사와 지역조직 임직원, 영업관리자 등 200여명이 참석했다. 이들은 올해 상반기 주요 경영실적을 점검하고 하반기 사업추진 방향을 논의했다. 부문별 발표를 통해 ▲경영환경 변화에 대응한 경영관리방안 ▲고객 및 영업현장 중심 업무지원 강화 ▲농업인 실익 증대 ▲신계약 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 마케팅전략 다변화 ▲자산배분 방향 및 투자계획 등을 공유하며 향후 추진 전략을 구체화했다.

박병희 NH농협생명 대표가 지난 18~19일 이틀간 NH인재원에서 열린 ‘2025년 하반기 경영전략회의’에서 발언하고 있다. 농협생명 AD 원본보기 아이콘

박 대표는 영업현장 적극 지원을 통한 영업경쟁력 강화와 농업인을 위한 사회안전망 역할 수행, 보험산업 건전성 강화에 따른 선제적 대응, 내부통제 철저 및 금융사고 예방 등 당부사항을 전했다.

박 대표는 "지금까지 많은 성과를 만들어 온 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 농업인의 사회안전망 역할을 충실히 수행하는 보험사로 지속 발전할 것"이라고 전했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



