청송군 청소년방과후아카데미, 여름방학 특별활동 성료

경북 청송군 청소년방과후아카데미는 여름방학을 맞아 ▲2025 하이힐링원 사회공헌 프로그램 성장캠프 ▲고씨동굴과 동굴생태관 탐방 주말체험 ▲청송아지트 물놀이 활동을 진행했다.

'2025 하이힐링원 사회공헌 프로그램 성장캠프'는 강원도 영월군 하이힐링원에서 2박 3일간 열렸으며, '숲속에서 나를 찾기'를 주제로 청소년 도박중독 예방 교육(도전힐링벨), 공드림 활동, 어울림해먹테라피, 물총놀이 등 다양한 산림 치유 프로그램이 마련됐다.

'고씨동굴과 동굴생태관 탐방 주말체험'은 자연 지형과 지질 형성 원리를 직접 체험하며 환경에 대한 이해를 넓히는 탐험형 학습으로 구성됐다. 퀴즈와 조별 활동을 통해 참여도를 높였으며, 자율 탐구 과정을 통해 주도성과 사회성 향상에도 기여했다.

'청송아지트 물놀이 활동'은 매일 바닥분수의 시원한 물줄기를 보면서도 수업을 위해 '물에 들어가지 않기' 약속을 지켜온 청소년들에게 보상하는 날로 마련됐다. 참가자들은 물놀이 안전수칙을 배우고, 자유롭게 물놀이를 즐기며 즐거운 시간을 보냈다.

참가 청소년들은 "다양한 프로그램이 기억에 오래 남을 것 같다", "앞으로도 이런 체험을 하고 싶다" 등 긍정적인 소감을 전하며 만족감을 드러냈다.

윤경희 군수는 "자연 속에서 치유와 체험 중심의 교육은 청소년의 정서적 안정과 자기 성장에 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 계절에 맞는 다양한 체험학습을 운영해 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.





