폭력·폭언·가혹행위 금지…경북교육청, 학교운동부 지도자·학생 대상 인권 서약

경북교육청(교육감 임종식)은 학교운동부의 건전한 문화 정착과 학생선수 인권 보호 강화를 위해 도내 학교운동부 지도자와 학생선수를 대상으로 '학교운동부 인권 서약서' 작성과 인권·청렴 교육을 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 조치는 최근 발생한 학교운동부 지도자의 폭력 사건을 계기로, 운동부 현장의 부적절한 관행을 근절하고 재발을 방지하기 위한 긴급 종합대책의 일환으로 마련됐다.

인권 서약 대상은 경북지역 학교운동부 지도자 400여명과 학생선수 4800여 명 등 총 5200여명이며, 학교 자체 채용 지도자와 개인 등록 학생선수까지 모두 포함된다.

서약서에는 폭력 및 폭언 금지, 불필요한 신체 접촉 금지, 인격과 사생활 존중, 가혹행위·부당지시 은폐 금지 등 학생선수가 존중받는 안전한 스포츠 환경 조성을 위한 구체적인 실천 항목이 담겨 있다.

경북교육청은 서약서 작성이 형식적인 절차에 그치지 않도록, 정기 점검과 인권·청렴 교육을 병행하여 실효성을 높여나갈 계획이다.

한편, 경북교육청은 학생선수 보호와 안전한 학교운동부 운영을 위해 오는 21일까지 도내 전 학교운동부 소속 학생선수, 지도자를 대상으로 학교폭력 온라인 전수조사를 진행하고 있고, 결과에 따라 후속 조치를 철저히 진행할 예정이다.

또한, 중대 폭력 사안에 대해서는'One-Strike Out' 제도를 적용, 단 한 번의 위반만으로도 지도자와 계약을 해지할 수 있도록 관리 지침을 개정하고, 교육지원청 단위 학교운동부 학교폭력 신고센터를 운영해 신고 접수부터 사안 처리까지 신속하게 대응할 계획이다.

임종식 경북교육감은 "학생선수들이 안전하고 투명한 환경 속에서 꿈과 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 운동부 문화를 정착시키겠다"라며, "지도자와 학생 모두가 존중받는 학교 스포츠 생태계 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



