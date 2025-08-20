[특징주]국내외 소비둔화…오리온, 3.89%↓

국내외 소비 둔화 흐름이 지속되면서 실적 악화가 예상되는 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 103,900 전일대비 4,100 등락률 -3.80% 거래량 55,317 전일가 108,000 2025.08.20 09:45 기준 관련기사 "100원에 팔아 2원 남겼다"…롯데웰푸드·풀무원 수익성 꼴찌, 왜?오리온, '무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛' 출시"해외법인 성장 견고" 오리온, 상반기 매출 1조5789억…전년比 7.6%↑ 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 하락세다.

20일 오전 9시26분 기준 오리온은 전 거래일보다 4200원(3.89%) 떨어진 10만3800원에 거래됐다.

이날 다올투자증권은 오리온에 대해 "국내외 소비 둔화 흐름이 이어지고 있다"며 목표주가를 기존 15만원에서 14만원으로 하향 조정했다. 투자의견 매수는 유지했다.

이다연 다올투자증권 연구원은 "한국과 중국, 베트남 법인에서 소비 둔화 흐름이 지속되고 있다"며 "수요 촉진을 위한 신제품 출시 전략은 하반기에도 이어질 것이며, 이에 따른 시장비 확대가 불가피하다"고 말했다. 그러면서 "원가도 코코아, 유지를 중심으로 부담을 이어가고 있다"며 "실적 추정치 하향 조정으로 목표주가도 하향한다"고 설명했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



