[특징주]국내외 소비둔화…오리온, 3.89%↓

김대현기자

입력2025.08.20 09:28

국내외 소비 둔화 흐름이 지속되면서 실적 악화가 예상되는 오리온 의 주가가 하락세다.


20일 오전 9시26분 기준 오리온은 전 거래일보다 4200원(3.89%) 떨어진 10만3800원에 거래됐다.

이날 다올투자증권은 오리온에 대해 "국내외 소비 둔화 흐름이 이어지고 있다"며 목표주가를 기존 15만원에서 14만원으로 하향 조정했다. 투자의견 매수는 유지했다.


이다연 다올투자증권 연구원은 "한국과 중국, 베트남 법인에서 소비 둔화 흐름이 지속되고 있다"며 "수요 촉진을 위한 신제품 출시 전략은 하반기에도 이어질 것이며, 이에 따른 시장비 확대가 불가피하다"고 말했다. 그러면서 "원가도 코코아, 유지를 중심으로 부담을 이어가고 있다"며 "실적 추정치 하향 조정으로 목표주가도 하향한다"고 설명했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
